Hipnose no parto? Carol Peixinho revela método alternativo para nascimento do filho com Thiaguinho

A influenciadora digital Carol Peixinho, de 40 anos, está determinada a viver um parto mais natural e com uma técnica inusitada. Grávida de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, Carol surpreendeu ao revelar que tem se preparado com o hypnobirthing, uma técnica que utiliza hipnose, respiração e relaxamento profundo para ajudar mulheres durante o trabalho de parto.

A revelação foi feita nas redes sociais nesta segunda-feira (4/8). “A cada encontro, meu corpo entende, minha mente acalma, meu coração confia. Esse curso está sendo muito incrível para mim”, escreveu Carol, que também compartilhou momentos de sua preparação para a chegada do bebê.

A técnica, que tem ganhado popularidade entre gestantes em busca de um parto mais humanizado, vai além do controle da dor. O hypnobirthing atua na mente da gestante, promovendo confiança e alívio da ansiedade.

Carol Peixinho tem dividido com os seguidores a reta final da gravidez e os momentos especiais ao lado de Thiaguinho. Em abril, o casal fez um chá revelação intimista com caça ao tesouro e descobriu que esperava um menino, celebrando a escolha do nome Bento. A gravidez foi anunciada publicamente em março.

O que é hypnobirthing?

Criado nos Estados Unidos em 1989 pela educadora Marie Mongan, o hypnobirthing reúne práticas como meditação, respiração profunda, visualização positiva e auto-hipnose. A proposta é transformar o parto em uma experiência mais natural e menos traumática — desmistificando a ideia de que dar à luz precisa ser sinônimo de sofrimento.

A hipnose, nesse contexto, não tem relação com truques de palco ou controle externo. Trata-se de um estado de foco mental profundo, que permite à mulher se concentrar nas sensações do corpo e se desligar de ruídos externos ou medos.

O método já é adotado em mais de 40 países, inclusive no Brasil. Segundo tabloides britânicos, as duquesas Kate Middleton e Meghan Markle também teriam recorrido ao hypnobirthing para o nascimento de seus filhos.

Além de tornar o parto um processo mais leve, rápido e consciente, o hypnobirthing pode ainda ajudar a reduzir desconfortos comuns na gravidez, como enjoos, dores musculares e azia.