Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez: 'Somos três'

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho vão ser papais. Na tarde deste domingo (30), o casal comunicou a notícia aos fãs pelas redes sociais. Na postagem, Carol Peixinho e Thiaguinho mostraram o registro da ultrassonografia do bebê que esperam.

"Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", diz a publicação.

Na publicação, os amigos famosos parabenizaram o casal. O jogador de vôlei Bruninho comentou: "Que notícia incrível! Amo vocês". A ex-bbb Mari Gonzalez também parabenizou os novos papais. "Que lindos! Parabéns! Deus abençoe muito", disse a influenciadora.

Sonho

Juntos desde agosto de 2022, Carol e Thiaguinho já haviam demonstrado o desejo de aumentar a família e oficializar a união. Em junho de 2024, em entrevista ao show, Carol Peixinho falou do plano de ser mãe: "É um dos sonhos de vida e vai rolar", comentou, na época.

"Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante", declarou.