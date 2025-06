Rafa Kalimann e Nattan revelam sexo e nome do primeiro filho; saiba qual

Rafa Kalimann e Nattan estão à espera de uma menina. O casal organizou um chá revelação nesta terça-feira (10), em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, para descobrir o sexo do primeiro filho.

A menina se chamará Zuza, nome escolhido em homenagem à avó paterna de Nattan, Josefina, que faleceu no final de abril. A informação já havia sido adiantada pelo casal no anúncio da gravidez, feito no dia 3 de junho.

O evento, que reuniu familiares e amigos próximos, foi marcado por um clima mais intimista. Rafa e Nattan surgiram nas redes sociais de convidados usando roupas brancas, em clima de expectativa pela grande revelação.

Antes da revelação, Rafa mostrou detalhes da preparação para o chá e contou que optou por algo simples e pessoal. “Vai ser bem diferente. Bem do nosso jeitinho mesmo. A gente vai fazer desde a comida até os docinhos, bem íntimo mesmo”, disse a atriz em publicação nas redes sociais.

Confira imagens do chá revelação:

Rafa Kalimann e Nattan revelam sexo do primeiro filho durante chá intimista em Atibaia. (Reprodução/Instagram)

