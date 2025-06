Nattan festeja primeiro filho com Rafa Kalimann: ‘Dando início a novos hábitos’

O cantor Nattanzinho falou, nesta quarta-feira, 4, pela primeira vez sobre a espera do primeiro filho com a apresentadora Rafa Kalimann. O casal, que assumiu o relacionamento em dezembro de 2024, anunciou a gravidez nas redes sociais na terça-feira, 3.

Nos stories do Instagram, ele começou brincando sobre o nome do bebê, já que ele e Rafa cogitaram batizar de Zuza, caso seja uma menina, em homenagem à avó falecida do cantor.

"A gente se divertiu muito, riu muito com tudo. Pessoal falando de Zuza e que, se for homem, seria Cazuza. Todo mundo torcendo pra ser homem", disse o cantor, bem-humorado.

Ele também agradeceu o carinho do público e comemorou a espera do primogênito. "A gente está muito feliz! Muito obrigado a cada um, a cada amigo. Estamos felizes com esse nosso novo passo, esse nosso início de construir uma família."

O cantor ainda entrou na brincadeira sobre os desejos de grávida. "Mulher já pede muito, né? ... Grávida usa disso o tempo inteiro", contou, aos risos.

No feed, Nattanzinho ainda publicou um vídeo comprando fraldas. "Dando início a novos hábitos", escreveu.

O anúncio da gravidez

Os dois anunciaram a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira, 3.

"Nosso maior sonho está se formando", escreveu o casal na publicação. No vídeo, a apresentadora gravou o momento em que contou sobre a gravidez ao cantor. Rafa leu uma carta escrita a Nattan.

"Desses fatos, tem também o de que eu cheguei para mudar sua vida para sempre", disse em determinado trecho. "Esse é o momento mais feliz da minha vida", celebrou o cantor após receber a notícia.

O casal assumiu o relacionamento no ano passado, pouco após terminarem seus respectivos namoros. Rafa havia se separado do ator Allan Souza Lima após um ano de namoro, enquanto Nattan havia terminado com a influenciadora cearense Layla Samylle, com quem se relacionou por quatro anos.