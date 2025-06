Rafa Kalimann e Nattan anunciam primeira gravidez: 'Tem mais um coraçãozinho batendo aqui'

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram, nesta terça-feira (3), que estão à espera do primeiro filho. A revelação foi feita por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, acompanhada de um vídeo emocionante. Na legenda, o casal escreveu: "Tem mais um coraçãozinho batendo aqui", confirmando a chegada do bebê.

No vídeo, Rafa surpreende Nattan com a revelação ao propor que os dois escrevessem cartas um para o outro, mas sem que ele soubesse da verdadeira intenção por trás do gesto. Em sua leitura, a influenciadora se coloca no lugar do bebê para contar a novidade ao futuro pai: "Aqui vão alguns fatos de quem? Do futuro, metaforicamente falando. […] Eu cheguei para mudar sua vida completamente", diz a carta lida por Rafa. Em seguida, ela completa: "Agora sou real e tô aqui, papai. Você vai ser papai, hein? Muito mais feliz".

VEJA MAIS

Ao entender o que estava acontecendo, Nattan se comove e reage: "Meu Deus do céu, cara. Eu sabia que eu tava sentindo. Olha isso aqui. Você disse que ia me falar, amor. Aconteceu."

O vídeo também traz um momento especial de homenagem à avó do cantor, dona Zuza, falecida recentemente. Ele conta que foi Rafa quem sugeriu usar o nome da avó para a filha do casal: "Ela propôs que o nome da nossa filha, da nossa primeira filha, fosse… em homenagem à minha avó. E talvez Zuza esteja no forno já". O casal tornou público o relacionamento em dezembro de 2024.