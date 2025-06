Grávida, Rafa Kalimann mostra Nattan treinando paternidade com caixa de leite e diverte web

A influenciadora Rafa Kalimann divertiu os seguidores na última quinta-feira (5) ao compartilhar um momento inusitado do namorado, o cantor Nattan, se preparando para a chegada do primeiro filho do casal. Grávida, Rafa mostrou o sertanejo ninando uma caixa de leite como se fosse um bebê e assistindo uma “videoaula” sobre prevenção de assaduras em recém-nascidos.

"A gente já acorda assim", disse Rafa aos risos, ao filmar Nattan segurando a caixa com todo o cuidado, simulando o momento de ninar.

Curiosa com a atitude do namorado, Rafa perguntou: “O que você está fazendo?”. Com bom humor, Nattan respondeu: “Tô treinando pra quando o neném nascer e você precisar trabalhar. Porque vai ficar só nós dois, e aí? Então já tô vendo uma videoaula”. Em seguida, brincou: “Tô lascado”.

O casal, que assumiu o relacionamento publicamente em dezembro de 2024, anunciou a gravidez nos últimos dias por meio de um vídeo nas redes sociais.