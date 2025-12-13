Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da filha Clara
Bebê veio ao mundo na sexta-feira e casal famoso recebeu mensagens de carinho de outros artistas nas redes sociais
A atriz Camila Queiroz, de 32 anos, e o ator Klebber Toledo, de 39, anunciaram no sábado (13) o nascimento de sua primeira filha, Clara. A revelação foi feita nas redes sociais, onde o casal compartilhou que o bebê veio ao mundo na última sexta-feira (12).
Juntos há oito anos e casados desde 2018, Camila Queiroz e Klebber Toledo haviam tornado pública a notícia da gravidez em julho. Na postagem em que revelaram a filha, a legenda dizia: "Clara! 12/12. Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos".
Celebração de famosos nas redes sociais
Em apenas 10 minutos após a publicação do anúncio, a postagem registrou mais de 200 mil curtidas e 6 mil comentários. A notícia rapidamente atraiu a atenção de diversos artistas, que parabenizaram o casal e deram as boas-vindas à nova integrante da família.
Entre as diversas manifestações, a apresentadora Maisa escreveu: "Ai, Deus abençoe muito". A atriz Mariana Ximenes desejou: "Bem-vinda Clara! Que benção! Parabéns casal amado!". "Bem-vinda Clara", manifestou Thaila Ayala.
A atriz Elizabeth Savala também expressou seu entusiasmo: "Aiiiiii que linda, seja Bem Vinda Clara, muita Luz no seu caminhar e dos seus papais!!! Tia está Geliz aqui, com vc nesse nosso mundo". A atriz Carolina Dieckmann complementou com um "Parabéns".
Outras manifestações de carinho
A lista de personalidades que desejaram felicitações e apoio ao casal inclui:
- Celina Locks
- Rebeca Andrade
- João Lucas
- João Silva
- Emanuelle Araujo
- Mariana Xavier
