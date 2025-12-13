Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento da filha Clara

Bebê veio ao mundo na sexta-feira e casal famoso recebeu mensagens de carinho de outros artistas nas redes sociais

O Liberal
fonte

Juntos há oito anos e casados desde 2018, Camila Queiroz e Klebber Toledo haviam tornado pública a notícia da gravidez em julho ()

A atriz Camila Queiroz, de 32 anos, e o ator Klebber Toledo, de 39, anunciaram no sábado (13) o nascimento de sua primeira filha, Clara. A revelação foi feita nas redes sociais, onde o casal compartilhou que o bebê veio ao mundo na última sexta-feira (12).

Juntos há oito anos e casados desde 2018, Camila Queiroz e Klebber Toledo haviam tornado pública a notícia da gravidez em julho. Na postagem em que revelaram a filha, a legenda dizia: "Clara! 12/12. Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos".

Celebração de famosos nas redes sociais

Em apenas 10 minutos após a publicação do anúncio, a postagem registrou mais de 200 mil curtidas e 6 mil comentários. A notícia rapidamente atraiu a atenção de diversos artistas, que parabenizaram o casal e deram as boas-vindas à nova integrante da família.

Entre as diversas manifestações, a apresentadora Maisa escreveu: "Ai, Deus abençoe muito". A atriz Mariana Ximenes desejou: "Bem-vinda Clara! Que benção! Parabéns casal amado!". "Bem-vinda Clara", manifestou Thaila Ayala.

A atriz Elizabeth Savala também expressou seu entusiasmo: "Aiiiiii que linda, seja Bem Vinda Clara, muita Luz no seu caminhar e dos seus papais!!! Tia está Geliz aqui, com vc nesse nosso mundo". A atriz Carolina Dieckmann complementou com um "Parabéns".

Outras manifestações de carinho

A lista de personalidades que desejaram felicitações e apoio ao casal inclui:

  • Celina Locks
  • Rebeca Andrade
  • João Lucas
  • João Silva
  • Emanuelle Araujo
  • Mariana Xavier
Cultura
.
