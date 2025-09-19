Nasce Bento, filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; saiba os detalhes

Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram o nascimento do primeiro filho, Bento, na madrugada desta sexta-feira (19), às 0h22. O bebê é fruto do relacionamento do casal, que está junto há três anos.

A influenciadora digital e o cantor compartilharam a novidade nas redes sociais com uma foto em família e uma mensagem de boas-vindas ao recém-nascido.

Bento nasceu na madrugada desta sexta-feira

Na publicação, os pais escreveram como se fosse o bebê se apresentando ao público. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!”, dizia o texto.

Relacionamento de Thiaguinho e Carol

Carol Peixinho e Thiaguinho assumiram o namoro em 2021. Desde então, compartilham momentos juntos nas redes sociais e passaram a ser um dos casais mais comentados do meio artístico.