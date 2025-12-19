Capa Jornal Amazônia
Corrida ‘No Pace do Amor’ une esporte, pagode e pôr do sol na Cidade Velha

O bloco Amor de Carnaval e a ChipBelém realizam corrida de 5 km com percurso no Portal da Amazônia e shows de pagode no NaBêra

Bruna Dias
fonte

Virtudão comanda 'No Pace do Amor’ (Divulgação)

Neste sábado (20), o Amor de Carnaval vai levar todo mundo para a rua. A parceria entre o bloco e a ChipBelém rendeu a corrida No Pace do Amor, que chega proporcionando uma experiência única com o pôr do sol da Cidade Velha, conhecido dos micareteiros.

“A ideia é misturar a atmosfera do Amor de Carnaval e a energia da festa com a atmosfera e a energia da corrida! A largada será de dentro do NaBêra, às 17h, com DJ tocando e o gostinho de tudo o que vai rolar lá pós-corrida; a chegada é dentro do NaBêra também, onde teremos quatro superbandas”, contou Nazza Júnior, sócio-proprietário do bloco e organizador da corrida.

Com um percurso de 5 km, o objetivo é incentivar a prática esportiva e a saúde, realizando um trajeto que mistura esses pontos com a música e, claro, como o próprio nome do bloco incentiva, o foco é sempre fazer tudo com amor.

“O percurso tem saída do NaBêra, vai para o Portal da Amazônia naquele pôr do sol lindo, Bernardo Sayão, e volta para o mesmo lugar. A Corrida No Pace do Amor já é um aquecimento para o Amor de Carnaval; inclusive, será neste dia o lançamento oficial do bloco. Em 2026, o Amor de Carnaval será dia 31 de janeiro, também no NaBêra”, antecipa Nazza.

No espaço indoor, vão se apresentar: Virtudão, Tamo Junto, Betto & Naldo, Gui Menezes e DJ Alisson Muniz.

“Acho que é incrível tocar para um público que está chegando ali com pura adrenalina. Porque o pessoal já chega com um sentimento de superação, de energia lá em cima. Cruzar a linha de chegada sendo recepcionado com um show, com pagode, acho que traz essa energia da corrida para o show também. Então isso é bem legal. No Pace do Amor, as pessoas já vão para a corrida com essa expectativa para o que vai rolar depois. Pode-se dizer que o pagode é, sim, a trilha sonora para esse clima da chegada”, disse Letícia Moura, vocalista do Virtudão.

O grupo leva para o público um repertório bastante eclético, mas sempre focado no pagode dos anos 90 e atual. Com um repertório recheado de sucessos, o grupo consegue capturar a essência do gênero, misturando letras românticas com melodias dançantes e muito balanço. Suas apresentações ao vivo são marcadas por um clima descontraído, onde o público não consegue ficar parado, entregando-se ao ritmo envolvente e às letras que falam de amor, amizade e das festas típicas do Brasil.

“Acho importante unir esporte, música e lazer. Essa geração de agora, a nossa, está correndo bastante e valorizando cada vez mais o esporte; isso mostra que dá para se divertir de uma forma saudável. O Amor de Carnaval teve essa sacada maravilhosa de unir lazer, diversão e música em um só evento e favorecer com que as pessoas que estejam ali interessadas em participar do bloco, participar desse preparo para o Amor de Carnaval com a corrida, encontrem um ambiente saudável, onde as pessoas buscam saúde e também gostam de se divertir”, finaliza Letícia.

Agende-se

Data: sábado, 20
Hora: 17h
Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-550, Brasil
Inscrições: Central da Corrida

 

.
