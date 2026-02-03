Andreas Kisser, do Sepultura, faz participação em novo álbum de Bruce Dickinson

Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, fez uma publicação em seu Instagram na última segunda-feira, 2, e contou que participou da gravação do novo álbum de Bruce Dickinson.

Atualmente, o vocalista do Iron Maiden está focado em seu próximo álbum, sucessor de The Mandrake Project, lançado em 2024. O brasileiro foi convidado para fazer uma participação no registro em que toca percussão.

A mistura de rockstars ainda se estende ao Foo Fighters. O estúdio em que ocorreram as gravações pertence ao líder da banda, Dave Grohl.

"Que privilégio! Verdadeiramente uma honra participar do novo álbum do grande mestre do metal, Bruce Dickinson, um cavalheiro e uma lenda!", escreveu o brasileiro em seu post.

"Obrigado por me deixar tocar um pouco de percussão no álbum! Obrigado, Brendan Duffey, pelo convite! E, Dave Grohl, que estúdio você criou, simplesmente mágico. Espero que gostem da distorção do novo pedal. Heavy Metal é a lei!", agradeceu o artista.

Até o momento, o novo álbum solo de Bruce Dickinson segue sem nome ou data de lançamento revelados.