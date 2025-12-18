Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Corrida Pérola do Tocantins transforma Cametá em palco do maior evento de corrida de rua do Pará

Corrida tem a finalidade de proporcionar um verdadeiro desafio físico aliado à valorização do cenário urbano e cultural de Cametá

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Cametá
fonte

Corrida Pérola do Tocantins é a maior premiação do estado do Pará (Divulkgação/Prefeitura de Cametá)

Cametá será palco, no próximo domingo, 21 de dezembro, de um dos maiores eventos esportivos do calendário estadual: a Corrida Pérola do Tocantins. A competição integra a programação oficial dos 390 anos do município e promete reunir atletas profissionais e amadores em uma grande celebração de esporte, saúde e superação.

Com percursos de 21,10 e 5 km , a corrida levará os participantes pelas principais ruas da cidade, proporcionando um verdadeiro desafio físico aliado à valorização do cenário urbano e cultural de Cametá. A largada será em frente à Prefeitura Municipal, ponto central do evento.

Um dos grandes atrativos da Corrida Pérola do Tocantins é a maior premiação do estado do Pará, reforçando a importância da prova no circuito regional de corridas de rua e atraindo competidores de diversas localidades.

Além do caráter competitivo, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover qualidade de vida e fortalecer o turismo esportivo no município, marcando de forma especial as comemorações pelos 390 anos de história de Cametá. A Corrida Pérola do Tocantins é uma realização da ASCOTINS – Associação Comunitária do Baixo Tocantins e Prefeitura de Cametá.

Programação cultural Cametá 390 anos

Cametá se prepara para viver uma noite histórica em comemoração aos seus 390 anos de fundação, com uma grande programação cultural marcada para o dia 23 de dezembro, na Praça da Cultura. O evento, totalmente gratuito, promete reunir moradores e visitantes em uma celebração que exalta a identidade, a música e o orgulho do povo cametaense.

A festa contará com atrações de destaque no cenário musical, incluindo o lendário Rubi, referência que marcou gerações, além da artista Leandra Cametá, valorizando os talentos locais, e a banda Invencíveis, garantindo diversidade musical e muita animação ao público.

Um dos pontos altos da programação será a gravação de DVD, tornando o evento ainda mais especial e registrando este momento simbólico na história do município. A iniciativa reforça o compromisso com a valorização da cultura e com a promoção de eventos que fortalecem o calendário cultural da cidade.

Ainda no dia 23 de dezembro, a programação comemorativa contará com a inauguração da Usina da Paz de Cametá, uma importante ação do Governo do Estado voltada para cidadania, inclusão social e qualidade de vida da população.

Encerrando as celebrações, a gestão municipal confirmou a realização do tradicional Réveillon do Povão, na praia da Aldeia, com diversas atrações musicais, incluindo Beny Pérola, Markinho Duran, Nosso Tom e Banda The Five. Durante o evento, será anunciado o novo Circuito Folia e as atrações do maior carnaval da Amazônia, consolidando Cametá como um dos principais polos culturais e festivos da região.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

corrida

corridaderua

panoramacameta2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda