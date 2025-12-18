Corrida Pérola do Tocantins transforma Cametá em palco do maior evento de corrida de rua do Pará

Cametá será palco, no próximo domingo, 21 de dezembro, de um dos maiores eventos esportivos do calendário estadual: a Corrida Pérola do Tocantins. A competição integra a programação oficial dos 390 anos do município e promete reunir atletas profissionais e amadores em uma grande celebração de esporte, saúde e superação.

Com percursos de 21,10 e 5 km , a corrida levará os participantes pelas principais ruas da cidade, proporcionando um verdadeiro desafio físico aliado à valorização do cenário urbano e cultural de Cametá. A largada será em frente à Prefeitura Municipal, ponto central do evento.

Um dos grandes atrativos da Corrida Pérola do Tocantins é a maior premiação do estado do Pará, reforçando a importância da prova no circuito regional de corridas de rua e atraindo competidores de diversas localidades.

Além do caráter competitivo, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover qualidade de vida e fortalecer o turismo esportivo no município, marcando de forma especial as comemorações pelos 390 anos de história de Cametá. A Corrida Pérola do Tocantins é uma realização da ASCOTINS – Associação Comunitária do Baixo Tocantins e Prefeitura de Cametá.

Programação cultural Cametá 390 anos

Cametá se prepara para viver uma noite histórica em comemoração aos seus 390 anos de fundação, com uma grande programação cultural marcada para o dia 23 de dezembro, na Praça da Cultura. O evento, totalmente gratuito, promete reunir moradores e visitantes em uma celebração que exalta a identidade, a música e o orgulho do povo cametaense.

A festa contará com atrações de destaque no cenário musical, incluindo o lendário Rubi, referência que marcou gerações, além da artista Leandra Cametá, valorizando os talentos locais, e a banda Invencíveis, garantindo diversidade musical e muita animação ao público.

Um dos pontos altos da programação será a gravação de DVD, tornando o evento ainda mais especial e registrando este momento simbólico na história do município. A iniciativa reforça o compromisso com a valorização da cultura e com a promoção de eventos que fortalecem o calendário cultural da cidade.

Ainda no dia 23 de dezembro, a programação comemorativa contará com a inauguração da Usina da Paz de Cametá, uma importante ação do Governo do Estado voltada para cidadania, inclusão social e qualidade de vida da população.

Encerrando as celebrações, a gestão municipal confirmou a realização do tradicional Réveillon do Povão, na praia da Aldeia, com diversas atrações musicais, incluindo Beny Pérola, Markinho Duran, Nosso Tom e Banda The Five. Durante o evento, será anunciado o novo Circuito Folia e as atrações do maior carnaval da Amazônia, consolidando Cametá como um dos principais polos culturais e festivos da região.