Ator Raul Gazolla revela que filha sustentou a família com conteúdo erótico durante a pandemia

O ator global Raul Gazolla, conhecido por ser o ex-marido de Daniella Perez, revelou que a filha adotiva, Milla Gazolla, sustentou a família durante a pandemia ao trabalhar como cam girl, ou seja, com a venda de conteúdo adulto na internet.

Milla Gazolla é filha da atual esposa de Raul Gazolla e foi criada por ele desde a infância até ser legalmente adotada e ser registrada com o nome do ator. De acordo com Raul, a jovem exerceu a atividade por cerca de dois anos durante a pandemia, período em que a família enfrentava dificuldades financeiras.

VEJA MAIS





Milla, entretanto, revelou que a experiência não foi muito positiva: "Quanto mais o dinheiro entrava, mais eu ficava na merda”, desabafou em redes sociais. Milla também afirmou que escondeu essa fase da vida da maioria dos amigos. A jovem é formada pela Casa de Artes Laranjeiras (CAL) e atualmente atua em peças de teatro.

Raul afirmou não ver problema na exposição pública do tema sobre a filha e disse não se importar com críticas: “A vida de cada um é a vida de cada um. Se alguém tiver com preconceito, eu vou entender que o problema é com a pessoa e não com a minha filha”, afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)