Raul Gazolla comenta relação com Glória Perez e lembra convite para 'O Clone'

Convidado da manhã desta segunda-feira, 1º, no Encontro, da Rede Globo, Raul Gazolla, de 70 anos, falou de sua relação com a ex-sogra, a roteirista Glória Perez, de 77, e relembrou o primeiro convite para voltar a trabalhar com a autora, quase dez anos depois do assassinato de Daniella Perez (1970-1992). Os dois mantiveram uma relação próxima após a morte da atriz, mas só trabalharam juntos em 2001, no sucesso O Clone.

"Lembro a primeira vez que a Glória me ligou, depois de 10 anos de a gente ter perdido a Dani", contou Gazolla à apresentadora Patrícia Poeta. "Ela falou assim: 'Agora eu já estou pronta para trabalhar com você. Queria te convidar para a gente fazer O Clone'. Eu falei: 'Com o maior prazer da minha vida'."

Em O Clone, Gazolla viveu o praieiro Miro, que ao longo da trama é manipulado pela namorada Alicinha (Cristiana Oliveira), antes de se envolver e se casar com Nazira (Eliane Giardini).

"Foi uma novela que me marcou muito. Marcou todos nós, achei fantástica. Dali para frente, eu fiz quase todas as novelas da Glória", seguiu o ator, que depois de O Clone trabalhou com a mãe de Daniella em América (2005), Força do Querer (2017) e Travessia (2022). "Nós somos muito amigos. Eu tenho um amor incondicional pela Glória, por tudo o que a gente viveu junto e pela parceria que a gente formou."

Gazolla se casou com Daniella em 1990. O casal permaneceu junto até o assassinato da atriz por Guilherme de Pádua (1967-2022), colega de cena da filha de Glória em De Corpo e Alma, e Paula Thomaz, que era mulher do ator na época.

O trabalho mais recente de Gazolla na TV foi justamente em Travessia. Atualmente, ele está em cartaz nos palcos de São Paulo com a peça Chorus Line, remontagem do musical de 1980 que marcou sua estreia no teatro.