Após 'casamento' com mulher na prisão, Noelle Araújo oficializa união em igreja de Belém

A influenciadora digital Noelle Araújo oficializou sua união com o advogado Afonso Silva nesta quinta-feira (18/12), em cerimônia religiosa realizada na Catedral Metropolitana de Belém, também conhecida como Catedral da Sé. A entrada da noiva marcou o início da celebração, que reuniu familiares e amigos no centro histórico da capital paraense.

Noelle Araújo esteve sob prisão domiciliar por oito meses, medida revogada na última segunda-feira (15) após decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que deferiu pedido de habeas corpus.

Relação com detenta durante prisão

Em 2024, enquanto esteve presa, Noelle compartilhou detalhes inusitados de sua vida na cadeia. Durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, a influenciadora revelou ter vivido um breve romance com outra detenta, descrevendo a experiência como um curto “casamento”.

"Passei 6 dias 'casada', teve até pampampam na medina 😂😂😂", escreveu Noelle, em tom bem-humorado. "Aí eu fui pro Senhor e deixei ela", completou.

Em uma série de stories no Instagram, Noelle contou que viveu um breve romance com uma detenta durante seu tempo na cadeia. (Reprodução/Instagram)

Prisões e investigação

Ela foi inicialmente presa em dezembro de 2023, durante a operação “Truque de Mestre”, que investigava esquemas de jogos de azar online no Pará. Noelle se entregou à polícia no dia 20 daquele mês, sendo a oitava pessoa detida na operação. As investigações apontaram que ela teria movimentado cerca de R$ 30 milhões em seis meses.

Posteriormente, em 8 de agosto de 2024, Noelle foi presa novamente por descumprimento de medidas cautelares, após se ausentar da Comarca de Belém por mais de oito dias, mas registros indicaram que passou 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais.