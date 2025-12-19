Manu Bahtidão celebra o Natal com espetáculo inédito no Theatro da Paz

Sempre atenta à produção de conteúdo e à entrega de projetos originais, a cantora Manu Bahtidão não para. Nesta sexta-feira, 19, em uma noite especial e única, a artista vai celebrar a magia do Natal com um espetáculo inédito no Theatro da Paz. O show, chamado Especial de Natal – Manu Bahtidão, contará com arranjos especialmente desenvolvidos e acompanhados por uma orquestra completa.

“Esse show é diferente porque geralmente me apresento com banda, tocando o nosso estilo. No Theatro, é um show com um corpo de orquestra e acústico. Eu sempre fazia esse evento em casa na época do Natal, por ser uma data comemorativa em que me reúno com os meus amigos e a família. Então, eu fazia um acústico em casa, convidava uns amigos para cantar comigo e sempre era piano e voz. No ano passado, a gente colocou mais um violino; já neste ano, a gente quis incrementar ainda mais. Eu sempre tive essa vontade de fazer um show no teatro, mas não tinha a oportunidade. Quando surgiu essa data, que a gente já buscava há bastante tempo, fiquei muito feliz. Então, a gente resolveu levar o projeto à frente no Theatro da Paz”, explica Manu.

A apresentação, que será registrada na íntegra, vai ser transformada em um novo projeto audiovisual da artista e transmitida no dia 25 de dezembro, em seu canal no YouTube. Vale pontuar que a cantora não descansa: em outubro deste ano, ela gravou, no Rio de Janeiro, o audiovisual “Resenhão da Bahtidão”, que mistura diversos ritmos, incluindo pagode e sertanejo, além do seu tradicional tecnomelody.

“O intuito é esse: aquela celebração de Natal, reunir amigos, familiares, pessoas que a gente gosta, além das pessoas que a gente gostaria que vissem o nosso trabalho. Aquele negócio de ficar juntinho mesmo e celebrar essa noite especial. Esse é o intuito, de união”, pontua Manu.

O show também contará com participações especiais de artistas renomados, como Wanessa Camargo, Rebeca Lindsay, Bruno e Trio, Liah Soares e, ainda, Daniel Sobral, um fã de Manu que se destacou no programa Estrela da Casa.

“Para esse Especial de Natal, a gente não teve muita dificuldade de trazer o repertório com o corpo de orquestra, porque é uma coisa que a gente já fazia, esse acústico. Acho que esse é o terceiro ano que eu faço. Já era uma coisa que a gente gostava de fazer, usando, como eu disse, o piano e o violino. Não teve tanta diferença do que a gente vai fazer agora; a gente só incrementou um pouco mais, musicalmente falando. Deixou um pouco mais encorpado. A galera pode esperar, sim, releituras, porque o Rodrigo Camarão, que está produzindo, é um grande músico e produtor musical aqui do Pará, ele é um gênio da música. Então, tenho certeza de que ele vai fazer bem bonito, bem feito para a gente”, antecipa a artista.

O evento, fechado para convidados, reunirá grandes sucessos da cantora com o clima contagiante da época, em arranjos especialmente desenvolvidos e acompanhados por uma orquestra completa. A orquestra levará arranjos especiais, e o clima natalino criará uma atmosfera única, resgatando a magia dessa época do ano.

“Quero que as pessoas sejam felizes nessa noite, curtam de uma forma diferente, que tenham esse outro tipo de experiência. Com a música paraense 100% sendo cantada em acústico, em um teatro que é um lugar muito lindo, emblemático, diferente e que tem um respeito muito grande. O Theatro da Paz tem um know-how muito grande, e para a gente é de muita importância estar levando um evento como um especial para lá, para mostrar a nossa música de uma outra forma”, explica Manu Bahtidão.

Com mais de 20 anos de carreira, a artista tem trajetória consolidada no tecnomelody, ritmo tipicamente paraense. Ousada e confiante, ela encara projetos grandiosos ao longo de sua jornada, incluindo um DVD em Fortaleza e outro em São Paulo. Ela já passou por algumas bandas, mas, em 2015, quando iniciou sua carreira solo, começou a ter grande destaque pelo Brasil.

“Esse é um evento que, como todos os outros que eu faço, tem como intuito trazer uma experiência para as pessoas, para que elas sejam mais felizes nesse dia. O mundo está muito louco, as coisas acontecendo muito rápido, e eu realmente quero que as pessoas guardem esse momento, principalmente os meus fãs. Como eu sempre fazia esse evento em casa, não tinha como convidar todo mundo e trazer todos os meus fãs”, acrescenta.

Manu Bahtidão é essa voz paraense, e o Especial de Natal também é o momento de celebrar tantos pontos citados por ela, mas também de comemorar o poder da música do Pará: “Acho que é uma forma muito importante de a gente contribuir com a cultura paraense nesse projeto, principalmente por fazer um evento 100% autoral, com músicas que fizeram história na minha carreira, que tem mais de 18 anos de sucesso, e tudo sendo no Theatro da Paz, que a gente não tinha antes como espaço. Acho que eu sou a primeira artista de tecnomelody a fazer um evento nesse local, 100% independente. Vai ser a música do Pará cantada! Todos os meus sucessos. A gente também convidou artistas de casa, do nosso segmento, e artistas de outros segmentos, nacionais, para cantar com a gente. Com uma grande visibilidade, estamos trazendo a música do Pará para o Theatro da Paz”.