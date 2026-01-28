Ricardo Nunes quer fazer megashow gratuito em SP; saiba nomes internacionais cotados

Ricardo Nunes planeja fazer um megashow gratuito com artistas internacionais em São Paulo. O prefeito deseja que o evento aconteça ainda em 2026, idealmente em setembro.

Em entrevista à CBN, o político deu mais detalhes sobre seu projeto. Sua ideia original é que os shows aconteçam na Avenida Paulista, por diversos fatores, que vão desde a própria infraestrutura ofertada até a acessibilidade.

Entretanto, um Termo de Ajustamento de Conduta restringe a Avenida Paulista à realização a apenas três eventos por ano: a Parada do Orgulho, a São Silvestre e o Réveillon.

Enquanto as discussões acontecem, o prefeito possui um plano B: o Aeroporto Campo de Marte, localizado na Zona Norte. Porém, o espaço não é o ideal, uma vez que encontra-se em obras.

A iniciativa surge como uma "irmã" do projeto Todo Mundo No Rio, com shows em Copacabana. Ao comentar, Nunes disse: "O nosso vai ser melhor. Com certeza".

Segundo a CBN, lista de principais cotados para o projeto inclui nomes populares como U2, Foo Fighters, Rolling Stones e Mariah Carey.