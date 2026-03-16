Sean Penn não foi ao Oscar 2026; saiba o motivo da ausência do ator
Ator venceu pelo filme 'Uma Batalha Após a Outra', que superou 'O Agente Secreto' na principal categoria
O ator Sean Penn não compareceu à cerimônia do Oscar 2026, realizada no último domingo (15), em Los Angeles. Mesmo ausente, ele foi anunciado como vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme "Uma Batalha Após a Outra", produção que também conquistou o prêmio de Melhor Filme e superou outros indicados, entre eles o longa brasileiro "O Agente Secreto".
Esta foi a terceira estatueta conquistada por Penn na premiação. O ator já havia vencido anteriormente na categoria de Melhor Ator pelos filmes "Sobre Meninos e Lobos" e "Milk: A Voz da Igualdade".
Por que Sean Pen não foi no Oscar?
Segundo informações publicadas pelo jornal The New York Times, no mesmo dia da cerimônia o ator embarcou para a Ucrânia. Fontes ouvidas pelo veículo não detalharam a agenda do artista no país nem a cidade de destino.
De acordo com a Agence France-Presse, Penn deve se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira (16). Em 2023, o ator codirigiu o documentário Superpower, que acompanha a trajetória do líder ucraniano durante a guerra.
Uma fonte ouvida pela agência também afirmou que Penn pretende visitar áreas da linha de frente no leste do país.
A atuação do artista em causas políticas e humanitárias já ocorreu em outras ocasiões. Em 2002, ele publicou um anúncio no jornal The Washington Post criticando o plano do então presidente George W. Bush de iniciar a Guerra do Iraque. Dois meses depois, visitou Bagdá.
Após o Furacão Katrina, o ator participou de ações de resgate em Nova Orleans. Em 2010, também fundou a organização humanitária CORE, que montou um acampamento no Haiti para abrigar mais de 50 mil pessoas desalojadas após o Terremoto do Haiti de 2010.
