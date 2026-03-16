O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Sean Penn não foi ao Oscar 2026; saiba o motivo da ausência do ator

Ator venceu pelo filme 'Uma Batalha Após a Outra', que superou 'O Agente Secreto' na principal categoria

O nome do ator foi anunciado por Kieran Culkin, vencedor no ano passado. Sean Penn, no entanto, não foi ao Oscar (Divulgação)

O ator Sean Penn  não compareceu à cerimônia do Oscar 2026, realizada no último domingo (15), em Los Angeles. Mesmo ausente, ele foi anunciado como vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme "Uma Batalha Após a Outra", produção que também conquistou o prêmio de Melhor Filme e superou outros indicados, entre eles o longa brasileiro "O Agente Secreto".

VEJA MAIS

image VÍDEO: Apresentador recria cena do personagem de Sean Penn em 'Uma Batalha Após a Outra' no Oscar
O final icônico chamou atenção do público e nas redes sociais

image Sean Penn e Julia Roberts prestigiam sessão especial de Manas, filme brasileiro filmado no Pará
Na trama, Marcielle é uma jovem de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó (PA) com o pai, a mãe e três irmãos.

Esta foi a terceira estatueta conquistada por Penn na premiação. O ator já havia vencido anteriormente na categoria de Melhor Ator pelos filmes "Sobre Meninos e Lobos" e "Milk: A Voz da Igualdade".

Por que Sean Pen não foi no Oscar?

Segundo informações publicadas pelo jornal The New York Times, no mesmo dia da cerimônia o ator embarcou para a Ucrânia. Fontes ouvidas pelo veículo não detalharam a agenda do artista no país nem a cidade de destino.

De acordo com a Agence France-Presse, Penn deve se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira (16). Em 2023, o ator codirigiu o documentário Superpower, que acompanha a trajetória do líder ucraniano durante a guerra.

Uma fonte ouvida pela agência também afirmou que Penn pretende visitar áreas da linha de frente no leste do país.

A atuação do artista em causas políticas e humanitárias já ocorreu em outras ocasiões. Em 2002, ele publicou um anúncio no jornal The Washington Post criticando o plano do então presidente George W. Bush de iniciar a Guerra do Iraque. Dois meses depois, visitou Bagdá.

Após o Furacão Katrina, o ator participou de ações de resgate em Nova Orleans. Em 2010, também fundou a organização humanitária CORE, que montou um acampamento no Haiti para abrigar mais de 50 mil pessoas desalojadas após o Terremoto do Haiti de 2010.

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Paulo Colucci comemora chegada ao Rio após filmar 'Maravilha!', em Belém: 'Mãe, estou na Globo'

O influenciador desembarcou na capital carioca ao lado de Leona Vigantiva, que também faz participação no longa

16.03.26 16h03

AUSÊNCIA

Sean Penn não foi ao Oscar 2026; saiba o motivo da ausência do ator

Ator venceu pelo filme 'Uma Batalha Após a Outra', que superou 'O Agente Secreto' na principal categoria

16.03.26 15h10

DINHEIRO

No Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault atende ao Big Fone e recria meme: 'Tô rica'

Emparedada respondeu corretamente as perguntas e ganhou 20 mil reais

16.03.26 13h03

MÚSICA

Viviane Batidão é uma das convidadas do ‘TVZ Ao Vivo’ desta semana, no Multishow e Globoplay

Paraense apresenta, ao vivo, o feat ao lado de Pocah

16.03.26 11h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

DINHEIRO

No Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault atende ao Big Fone e recria meme: 'Tô rica'

Emparedada respondeu corretamente as perguntas e ganhou 20 mil reais

16.03.26 13h03

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

OSCAR 2026

Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

16.03.26 9h09

OSCAR 2026

Kléber Mendonça Filho se pronuncia após 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta no Oscar 2026

O filme brasileiro estava concorrendo em 4 categorias da premiação mundial

16.03.26 10h09

