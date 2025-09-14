Sean Penn e Julia Roberts prestigiam sessão especial de Manas, filme brasileiro filmado no Pará

Os atores americanos Sean Penn e Julia Roberts receberam, neste sábado(13), membros da Academia de Cinema para uma exibição especial de Manas, filme brasileiro da diretora Marianna Brennand.

VEJA MAIS

A sessão contou com a presença de Brennand e da atriz Dira Paes. MANAS é um dos filmes pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Na trama, Marcielle é uma jovem de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó (PA) com o pai, a mãe e três irmãos. Instigada pelas falas da mãe, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Tielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.