Longa premiado 'Manas' tem pré-estreia em Belém com presença de Dira Paes, elenco e direção

Na noite da última terça-feira (15/04), a cidade de Belém foi palco da pré-estreia do longa de ficção "Manas”, produção brasileira que já acumula mais de 20 prêmios internacionais desde sua première no Festival de Veneza, em agosto de 2024. A sessão especial foi realizada em um cinema localizado em um shopping próximo ao bairro do Mangueirão e começou às 20h, reunindo público, artistas e autoridades em torno de uma história ficcional inspirada em uma realidade sensível da região amazônica.

Com distribuição nacional marcada para o próximo dia 15 de maio, com a Paris Filmes, o longa foi exibido com exclusividade para convidados, que puderam acompanhar a projeção com direito a pipoca e refrigerante. A pré-estreia contou com a presença da diretora Marianna Brennand e dos atores Dira Paes, Rômulo Braga e Jamilli Correa, que fez sua estreia como atriz. Entre os presentes, também estavam figuras conhecidas do cenário político e cultural paraense, como as cantoras Dona Onete e Fafá de Belém, o ex-prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), o cantor Arthur Nogueira, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) e as vereadoras Marinor Brito (PSOL) e Vivi Reis (PSOL).

Assista ao trailer:

A diretora Marianna Brennand afirmou que o momento representou uma grande emoção, especialmente por coincidir com seu aniversário. “O filme nasce no Pará, nasce no Marajó, nasce em Belém. Então, estar hoje aqui, com a equipe, com os atores, com todos os parceiros que colaboraram, é muito emocionante. Todo mundo está sentindo a energia aqui, está todo mundo em êxtase”, disse ao Grupo Liberal.

O longa acompanha a trajetória de Marcielle (Jamilli Correa), uma adolescente de 13 anos que vive na Ilha do Marajó com os pais e três irmãos. A jovem idolatra a irmã mais velha, Claudinha, que teria deixado a casa após “arrumar um homem bom” nas balsas que cruzam os rios da região. Com o tempo, Tielle começa a questionar o ambiente em que vive e a violência que o cerca — principalmente contra as mulheres —, decidindo romper com a lógica de abusos que permeia sua realidade.

Dira Paes, a diretora Marianna Brennand e Jamilli Correa (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A motivação para o filme surgiu após Marianna tomar conhecimento, ainda em 2014, de casos de exploração sexual infantil ocorridos nas balsas que navegam pelo Rio Tajapuru. A partir de então, iniciou um extenso trabalho de pesquisa e imersão pelos interiores.

Estreia promissora

A jovem Jamilli, de 16 anos, moradora de Belém, já chega às telas como protagonista. Ela foi descoberta por meio de uma oficina de leitura. Apesar de nunca ter atuado, impressionou a equipe. “A parte mais desafiadora foram as cenas com mais emoção. Uma que eu achei muito difícil foi quando o Marcílio espancou a Marcielle no banheiro. Foi bem desafiador para mim”, comentou.

A preparação do elenco ficou a cargo de René Guerra, sob a direção de elenco de Anna Luiza Paes de Almeida.

Rômulo Braga, que interpreta Marcílio, pai da protagonista, destacou a função social do cinema ao tratar de temas delicados. “O cinema, pra mim, é filho do teatro, que desde a Grécia Antiga servia para purgar os males da sociedade. Essa história precisa ser contada, discutida, retirada de debaixo do tapete, colocada no ventilador”, afirmou o ator.

Pai e filha na ficção, Rômulo Braga e Jamilli Correa (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Inspiração

A atriz Dira Paes dá vida à policial Aretha, personagem inspirada em nomes reais que atuam no combate à violência sexual infantil na Amazônia, como o delegado Rodrigo Amorim e Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante.

“Me sinto realizada de poder, através do meu trabalho, dar visibilidade a essas causas. É a função do artista”, disse.

Dira ainda ressaltou o valor estético e universal da obra. “Ele é um filme extremamente cinematográfico, no sentido da sua esfera. Por onde ele tem passado, conquista e emociona o público. Em Veneza, na Suécia, na Noruega, as pessoas compartilham experiências semelhantes às do filme. É um recorte do mundo”, afirmou.

Sobre a produção

“Manas” é uma produção da Inquietude, em coprodução com Globo Filmes, Canal Brasil, Pródigo e a portuguesa Fado Filmes, além de contar com produções associadas do Brasil, Bélgica e França. O longa recebeu o prêmio “Emerging Filmmaker Award", do Sam Spiegel International Film Lab, e teve apoio do Programa Ibermedia.

O roteiro é assinado por Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Antonia Pellegrino, Camila Agustini e Carolina Benevides. A equipe técnica reúne profissionais como Pierre de Kerchove (fotografia), Marcos Pedroso (arte), Isabela Monteiro de Castro (montagem) e Kika Lopes (figurino).