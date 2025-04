Dira Paes e Xamã comandam nova edição do programa ‘Falas da Terra’

O programa ‘Falas da Terra’, da rede Globo, irá estrear no dia 21 de abril uma nova edição sob o comando de Dira Paes e Xamã, que também serão responsáveis por interpretar cenas de diversos temas importantes, todos relacionados aos povos indígenas e o meio ambiente.

De acordo com Dira Paes, a edição será uma homenagem aos povos originários, com o objetivo de mostrar a importância histórica e social dos indígenas na formação do Brasil e preservação do meio ambiente.

“O ‘Falas da Terra’ vem para trazer a memória desses povos originários, que são a base da nossa sociedade brasileira, a raiz humana e histórica, o começo de tudo", destaca Dira.

Ela ainda ressalta que o programa terá um tom leve, mas focado em abordar temáticas importantes e urgentes

“Achei muito perspicaz da direção e criação pensarem em abordar temas tão urgentes, sérios e universais, mas com uma ótica em que a gente consegue conversar através do cotidiano da leveza”, acrescenta a atriz.

De acordo com o cantor Xamã, o programa tem o intuito de educar, mas de forma descontraída, como uma estratégia para atrair mais pessoas a refletirem sobre temáticas importantes

“O ‘Falas da Terra’ é um programa educacional, com muito humor e carisma, trazendo artistas indígenas, personalidades, e eu acho que, de certa forma, é uma oportunidade, uma plataforma para as pessoas conhecerem um pouco mais dos nossos povos”, explica Xamã.

“O Falas da Terra” irá apresentar diversas encenações para provocar o telespectador. Uma delas é baseada em um telejornal quase “apocalíptico”. As âncoras do telejornal, por Dira Paes e Susanna Kruger, vao apresentar uma previsão do tempo desastrosa para o futuro do Brasil, que envolve problemas ambientais como queimadas pelo país e uma fumaça que cobre todos os estados.

Já Xamã poderá ser visto também dando vida ao indígena Raoni, em um clipe que mostra o impacto do plástico e do consumismo e a realidade de indígenas que vivem dentro e fora das aldeias.

Mãe Natureza

Grace Gianoukas interpreta a Mãe Natureza. Em seu discurso, a personagem abordará temas como o consumismo, a luta pela preservação do meio-ambiente e vai demonstrar irritação com os rumos que seus filhos estão dando ao planeta. “Eu recebi esse convite como um grande presente e até uma bênção porque muitas pessoas públicas têm causas e a minha única causa é a natureza, o ecossistema, a vida e quem cuida dela”, conta Grace. "Foi um abraço poder levar para o grande público esse tema e, ainda mais, personalizar a Mãe natureza, fiquei muito emocionada quando recebi o convite e aceitei imediatamente”, lembra.

Fiscal indígena

Adanilo interpreta um fiscal indígena no especial. No esquete, o personagem aborda um casal não-indígena e, ao perguntar sobre seus costumes, constata hábitos que eles herdaram dos povos originários. A cena é uma ironia aos estigmas que, por vezes, são atribuídos aos povos indígenas, questionando sua própria identidade. “Nessa cena, eu faço uma espécie de fiscal de branquitude, numa inversão de valores. Nós, pessoas indígenas, sempre somos cobrados para provar as nossas identidades e eu faço exatamente o contrário”, descreve Adanilo.

A eficácia das ervas

Mell Muzillo interpreta uma assistente ao lado da atriz Neuza Caribé, que dá vida a Yaci no especial, e suas personagens apresentam um comercial sobre a eficácia das ervas. “Ela é uma assistente que faz uma espécie de comercial apresentando as ervas e destacando a sabedoria ancestral dos povos originários. Tudo isso com uma pitada de humor e ao mesmo tempo uma crítica", conta Mell. “Amei demais fazer parte do projeto nesse novo cenário de humor, acredito ser essencial para conscientizar de modo divertido, sobretudo com parentes tão queridos que também estão no projeto em outras esquetes”, celebra.

Projeto Falas

Preservação da natureza, demarcação de terras indígenas, mudanças climáticas e a sabedoria ancestral são alguns dos temas abordados no ‘Falas da Terra’, que conta ainda com diversas participações especiais. Entre elas, Adanilo, Chico Terrah, Daniel Munduruku, Dig Verardi, Fernanda Fuchs, Grace Gianoukas, Jefferson Schroeder, Luene Karipuna, Mell Muzzillo, Neuza Caribé, Owerá, Tiago Karitiana e Tukumã Pataxó.

‘Falas da Terra’ é o segundo especial do Projeto ‘Falas’ – série de especiais que abordam as principais efemérides do ano na grade de programação da TV Globo, alinhada à jornada ESG da empresa. ‘Falas Femininas’ foi o primeiro especial, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Estão previstos ainda mais cinco programas que celebram o Dia dos Povos Indígenas, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, o Dia do Idoso, o Dia da Consciência Negra e o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência.

‘Falas da Terra’ é escrito por Carolina Warchavsky, Clara Anastácia, Tukumã Pataxó, Flávia Boggio, Luciana Fregolente e Veronica Debom, com roteiro final de Veronica Debom. O especial tem direção de Nathalia Ribas, direção artística de Matheus Malafaia, produção de Silvana Feu, produção executiva de Claudio Dager e direção de gênero de Patricia Pedrosa.