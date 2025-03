Sophie Charlotte e Xamã não estão mais juntos; 'mas amo muito ele', disse a atriz

Nome de grandes produções da televisão e do cinema brasileiro, como o remake de "Pantanal" e "Meu nome é Gal", Sophie Charlotte falou pela primeira vez sobre o término do namoro com o rapper Xamã. Filha de paraense, ela esteve em um camarote da Marquês de Sapucaí, para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, neste domingo (2).

A atriz chegou acompanhada de amigos e o irmão e falou brevemente com a imprensa que não está mais com Xamã. “Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele”, disse a artista.