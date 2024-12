Xamã apresenta 'Catucada na Bandida' abrindo os trabalhos de mixtape de verão

Nesta segunda-feira (23), Xamã lançou "Catucada na Bandida", um single vibrante que combina a força do rap com a energia contagiante do pagodão baiano. A faixa, que conta com a participação do cantor baiano O Kannalha e Marquinho no Beat, é o primeiro passo para a mixtape de verão “Baile do Malvadão”, prevista para o início do próximo ano. A compilação promete músicas dançantes e envolventes, perfeitas para embalar os dias quentes e celebrar o verão brasileiro.

A faixa destaca a versatilidade de Xamã, que continua a explorar novas sonoridades em sua carreira. "Para mim, a música é um lugar de encontro e de troca, e esse som é exatamente isso: um diálogo entre o rap e o pagodão, entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Foi incrível criar essa faixa com O Kannalha e levar para o público uma sonoridade que celebra o verão e a diversidade do Brasil", afirma o rapper.

O Kannalha também expressou entusiasmo pela parceria: “Essa música se tornou muito especial para mim. Trabalhar com o Xamã, que é um artista que eu admiro muito, me deixou muito feliz. A minha expectativa é a melhor possível! Tô ansioso para mostrar esse trabalho que fizemos juntos e saber como a galera vai reagir.”

VEJA MAIS

Arte da capa traz protagonismo negro e referências periféricas

A capa do single foi criada pelo artista visual Blecaute, de Fortaleza, conhecido por suas obras que abordam as vivências do jovem negro e periférico. Blecaute já teve suas produções exibidas em espaços de destaque, como o Museu de Arte do Rio e a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART*PE).

“Estou muito feliz com essa oportunidade e com a arte que criei que creio ilustrar bem esse novo momento do Xamã. A arte tem uma grande potência política e vejo isso no Xamã desde os seus versos de Slam resistência”, celebra o artista. Ele acrescenta: “Nesta obra eu conto histórias do meu bairro, Passaré, e que se repetem em cada favela do Brasil, compreendendo que periferia é periferia. Narro histórias de amigos e alimento autoestimas ao retomar o protagonismo negro na arte falando sobre subjetividades.”

Um ano marcante na carreira de Xamã

O ano de 2024 consolidou ainda mais a versatilidade artística de Xamã. Além do lançamento de novos projetos musicais, o rapper estreou como ator na novela "Renascer", da TV Globo, onde deu vida ao personagem Damião, que foi muito elogiado pela crítica. Ele também participou da série "Justiça 2", do Globoplay.

Na música, Xamã viveu momentos memoráveis, como sua aguardada estreia solo no Lollapalooza Brasil e sua participação no projeto "Pra Sempre Rap", no Rock in Rio, reafirmando seu lugar como um dos grandes nomes do rap nacional.