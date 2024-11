Sophie Charlotte comemora vitória de Xamã no Grammy Latino

Apaixonada e fã do namorado, Sophie Charlotte comemorou a vitória de Xamã no prêmio Grammy Latino 2024. O cantor venceu por sua participação na canção ‘Cachimbo da Paz 2’, na categoria Melhor Música Urbana em Português. A música também conta com Gabriel O Pensador e Lulu Santos nos vocais.

VEJA MAIS:

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto de Xamã visivelmente feliz e animado com a premiação e escreveu: ‘Ganhou o Grammy Latino’.

A cerimonia do Grammy Latino começou às 15h desta quinta-feira (14). A premiação das categorias principais acontece a partir das 22h. Annita e Xande de Pilares concorrem nas premiações de Gravação do Ano e Álbum do Ano, respectivamente.