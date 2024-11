Dira Paes e Sophie Charlotte são convidadas para cantar em especial com Roberto Carlos

As atrizes Dira Paes e Sophie Charlotte foram convidadas para subir ao palco com cantor Roberto Carlos no tradicional especial de fim de ano da TV Globo. Na edição deste ano, o show será gravado no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 27 de novembro. Os ensaios iniciam na semana que vem, segundo o jornal ‘O Globo’.

As duas artista já participaram de outras edições do especial, que neste ano marca os 50 anos de parceria de Roberto Carlos com a emissora. Além de Dira e Sophie, grandes nomes da música brasileira como Wanderléa, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Chitãozinho & Xororó vão se apresentar com o Rei.

De acordo com a coluna ‘Play’, Maria Bethânia e Caetano Veloso também teriam sido chamados para participar do show, no entanto já haviam assumido outros compromissos e não puderam aceitar o convite.

O especial de 2024 também será o último trabalho assinado por Boninho na Globo. O diretor anunciou sua saída da empresa em setembro deste ano.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)