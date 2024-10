Dira Paes e Chico Diaz lançam versão restaurada do filme 'Corisco e Dadá'; imagens

Os atores Dira Paes e Chico Diaz lançam no Rio de Janeiro a versão restaurada do filme “Corisco e Dadá”. Nesta terça-feira (29), eles estiveram em um cinema carioca para uma sessão em 4K.

Dira Paes e Chico Diaz lançam versão de 'Corisco e Dadá' (Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews)

O filme lançado originalmente em 1996, é do cearense Rosemberg Cariry. Ele volta a ser exibido no circuito em algumas cidades do Brasil, entre elas: Belo Horizonte, Aracaju, Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro.

A distribuição está a cargo da Sereia Filmes.

VEJA MAIS

No longa, Corisco (interpretado por Chico Díaz), conhecido como Diabo Loiro, é famoso pela ferocidade, coragem e atratividade. Ele sequestra Dadá (Dira Paes), de apenas 12 anos. Desse modo, força a garota a viver a árdua realidade do cangaço. A partir daí, a trajetória do cangaceiro muda drasticamente. Corisco é visto como um pária que desafia forças divinas e destinado a expiar os pecados do mundo com violência. Inicialmente, Dadá o despreza. No entanto, à medida que enfrentam desafios e batalhas, o sentimento se altera.