Em Belém, atriz Dira Paes destaca desejo de fazer filme sobre Círio: 'Tem uma vocação de espetáculo'

Paraense, natural de Abaetetuba, nordeste do Pará, a atriz Dira Paes mais uma vez veio à Belém para acompanhar o Círio de Nazaré. Com o filme "Pasárgada" lançado há duas semanas, a artista destacou a vontade de fazer um filme sobre a procissão de Nossa Senhora de Nazaré.

"Da vontade, sim. É tudo muito cinematográfico. O Círio é cinema. Ele tem uma vocação de espetáculo. É um espetáculo humano, de sentimentos humanos. Eu tenho vontade de retratar o Círio no cinema, se eu disse que não, não estaria sendo justa. Cenas cotidianas que a gente vê que são inspiradoras e são muitos exemplos de superação. Isso é muito inspirador e daria ótimos filmes", declarou a atriz.

Dira Paes é uma das maiores difusoras da cultura paraense em todo o país. A artista ganhou destaque como atriz e sempre fez questão de mostrar o estado e suas raizes.

Na Varanda de Nazaré, a Dira tem está podendo apresentar de perto um pouco da cultura local para vários artistas que nunca tiveram contato com o estado.

"Eu sempre falo para as pessoas entenderem que isso aqui é Brasil. Aqui faz parte de um Brasil que poucas pessoas conhecem e a gente tem tanto a oferecer, temos tantas coisas novas que as pessoas descobrem. Eu sempre falo 'vão com calma porque é muita coisa linda para provar, sentir, visitar'. E eu sempre digo para procurar e conhecer outros artistas daqui da Amazônia", ressaltou a atriz.

Dira está no cinema com o filme Pasárgada. O longa estreou no dia 26 de setembro, cerca de duas semanas antes do Círio de Nazaré, e marcou suas estreia como diretora. Feliz pelo trabalho, a atriz visitou o Cine Liberto em Belém e agradeceu à Nossa Senhora pelo lançamento.

"Eu estou agradecendo muito a Nossa Senhora de Nazaré pela chance de ter tido essa ousadia de dirigir um longa, ter conseguido chegar até aqui, realizado e culminar na estreia duas semanas antes do Círio de Nazaré", concluiu a atriz.