Círio 2024: Devoto caminha de joelhos em agradecimento pela saúde do filho

O devoto Mateus Peralta, de 25 anos, caminha pela primeira vez de joelhos no Círio. O ato de fé do empresário é um agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré pela saúde do filho e da família. De acordo com o jovem, seu filho foi um milagre da Santa e, por isso, ele faz o percurso da Catedral Metropolitana de Belém até a Basílica, na manhã de hoje (13), durante a maior procissão religiosa do mundo.

Todos os anos, Mateus acompanha a procissão na corda que puxa a berlinda de Nossa Senhora. Agora, em 2024, ele sentiu que deveria fazer diferente. "O meu coração pediu que eu viesse da Sé à Basílica, pela cura e libertação. Jesus salva, liberta e cura!"

"Caminho pelo milagre do meu filho, a saúde da minha irmã, família, o filho do meu primo que também foi um milagre, o dom da vida e a saúde de todos. A família nesse momento é o que mais importa. Se Deus quiser, 'Nazinha' está comigo e vamos até o fim", disse.