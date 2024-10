Procissão do Círio 2024 inicia com 26 minutos de atraso

A principal das 14 romarias do Círio de Nazaré, realizada neste domingo (13/10), em Belém, começou após o término da missa, celebrada pelo Arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa. A procissão saiu da Catedral Metropolitana de Belém com 26 minutos de atraso, às 7h26, e segue com destino à Basílica Santuário, igreja erguida no mesmo local em que a Imagem foi achada em 1700, pelo caboclo Plácido. A previsão da Diretoria da Festa é que a procissão dure 6 horas.

A Imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na berlinda logo após o término da missa, que chegou ao fim às 7h11 e reuniu centenas de fiéis em frente à Catedral, alguns que pernoitaram desde o Traslado, realizado na noite de sábado (12/10).

A procissão percorre o Centro Histórico de Belém e alguns dos principais monumentos representativos da história da cidade, como o Ver-o-Peso, Estação das Docas, Praça da República, entre outros. O tempo médio dura em torno de seis horas, num percurso de 3,600 Km, em que mais de dois milhões de pessoas devem caminhar em oração, devoção e agradecimento. A expectativa deste ano é superar os 2,3 milhões de devotos presentes em 2023.

Esta é a 7ª procissão do Círio já realizada este ano. Antes, o Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua, Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria e Trasladação já foram vivenciadas por centenas de romeiros desde a quarta-feira, 9 de outubro.