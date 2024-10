Berlinda cruza a subida da avenida Presidente Vargas no Círio 2024

A grande procissão do Círio de Nazaré, em Belém, chegou à subida da avenida Presidente Vargas às 9h18 neste domingo, 13, após quase duas horas desde o início da caminhada, ainda na Catedral Metropolitana de Belém, na Cidade Velha.

O trecho do início da avenida Presidente Vargas é um dos mais tensos para os romeiros, sobretudo os que vão na corda, devido à inclinação do terreno que faz uma subida.

Imagem Peregrina sobre a avenida Presidente Vargas, em Belém. (Gabriel da Mota / Especial para O Liberal)

Fora da corda, com celulares e ex-votos nas mãos, fiéis aguardam com ansiedade a passagem mais próxima da berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

A berlinda parou por alguns instantes em frente ao prédio da Companhia Docas do Pará (CDP), dando a oportunidade para que o público fizesse fotos, vídeos, pedidos e agradecimentos à Imagem.