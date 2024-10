Círio 2024: Imagem Peregrina recebe homenagens no Ver-o-Peso

Durante a passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelo Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, por volta das 8h16 deste domingo, 13, homenagens com gritos de 'viva' foram entoadas por romeiros que desde cedo aguardavam por este momento no local.

Grande procissão do Círio de Nazaré passando pelo complexo do Ver-o-Peso, em Belém. (Tarso Sarraf / O Liberal)

A passagem da berlinda pela área do Ver-o-Peso é uma das mais marcantes da festividade, ainda no início da procissão, que começou, neste domingo, 13, às 7h26. Já próximo das 9 horas da manhã (8h40) a berlinda ainda segue pela avenida Boulevard Castilhos França, passando pela Estação das Docas, em Belém.