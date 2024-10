Rede Globo grava vinheta de fim de ano em Belém com Dira Paes

A Rede Globo gravou em Belém a vinheta de fim de ano da emissora, com a atriz Dira Paes e um grupo de carimbó, no Forte do Presépio, no bairro da Cidade Velha. A artista paraense representou o Pará na vinheta, que este ano está sendo gravada em todas as capitais.

A proposta da vinheta deste ano é destacar cada artista em seu estado natal, representando todas as regiões do país. Em Belém, Dira Paes cantou a tradicional música “Um Novo Tempo”, enquanto o grupo dançava no ritmo de carimbó.

“Um Novo Tempo” é a trilha sonora das vinhetas de fim de ano desde sua estreia, em 1972. A cada ano, a Globo reúne seu elenco para apresentar uma proposta diferente. Este ano, a vinheta celebrará as características culturais de cada estado. A vinheta será exibida a partir do dia 1° de dezembro na programação da emissora.