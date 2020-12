Vaza áudio de atriz reclamando por não estar na vinheta de final de ano da Globo; confira

A atriz Gisele Alves não gostou de não ter sido convidada para gravar a tradicional vinheta de final de ano da Globo. No ar na reprise de Flor do Caribe no papel de Zuleika, ela reclamou com uma amiga por áudio, mas a fala de Gisele acabou vazando.

“Estou bem chateada. Acabei de ver agora a vinheta e eles nem me chamaram. Querendo ou não, a gente está lá. A novela está sendo reprisada. Flor do Caribe é uma novela super solar. Adoro a Globo, tenho um super carinho, mas levei um susto. Nem sabia que eles estavam fazendo. Fiquei muito chateada. Foi sacanagem, poderiam ter chamado a gente. Esse ano é a nossa carinha que está aí levando alegria para as pessoas. É o nosso rosto que está lá. Poderiam ter chamado essa galera toda das reprises para fazer a vinheta de final de ano. Eu estou bem chateada. Tenho um carinho enorme pela Globo, mas, para mim, eles falharam aí”, disse.

Procurada, Gisele confirmou sua insatisfação. “Eu fiquei chateada porque, mesmo não sendo contratada da casa, é a gente que está no ar nas reprises. É a gente que está entrando na casa das pessoas. Eu gostaria de estar lá, ainda mais nesse momento tão desafiador. Foi uma bola fora deles aí. Tenho muita gratidão, mas acho que eles falharam. Os atores que estão no ar reprisando deveriam estar na vinheta”, revelou.

A vinheta deste ano, por conta do isolamento social, é diferente. Os artistas gravaram sozinhos e aparecem apenas em telões. A interação entre o elenco foi criada de maneira virtual, com ilustrações, modelagem 3D e stop motion.