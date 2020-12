Vinheta de fim de ano da Globo é adaptada para tempos de distanciamento social; Assista

A TV Globo faz um convite para um abraço diferente a todos os brasileiros em sua Mensagem de Fim de Ano: “Quando o novo tempo chegar, abrace” – essa é a frase que assina a campanha que começou a ser veiculada nesta terça-feira, 1 de dezembro.

Na peça, diferentes técnicas de pós-produção e linguagens como animação, stop-motion e colagens garantem o encontro e os abraços dos talentos, em um filme diferente de todos já criados até hoje. Para o lançamento, pela primeira vez, a campanha ocupou ao longo do dia todos os intervalos da programação da TV aberta.

“A campanha de fim de ano da TV Globo, 'Hoje é um novo dia', é uma espécie de trilha sonora do balanço pessoal que todos nós fazemos quando chega dezembro. Este ano estamos mais reflexivos e esperançosos do que nunca. Com isso, a campanha de fim de ano ganha significado ainda mais especial. A versão deste anofoi totalmente adaptada para o atual momento. Todos nós vamos nos emocionar muito”, explica Amauri Soares, diretor do canal TV Globo.

Para dar vida à mensagem, atores, jornalistas e apresentadores se dividiram em mais de 100 gravações remotas e presenciais, sempre individuais e ao som datradicional 'Um Novo Tempo'.

A canção, por sinal, sofreu uma alteração inédita. Foi adaptada a este ano atípico. E, um trecho da letra, em vez de entoado pelo elenco, foi substituído por uma emocionante narração de Regina Casé.

A quantidade reduzida de talentos é outra diferença percebida na Mensagem de Fim de Ano. Por questões de logística e para preservar a saúde de todos, participaram das gravações apenas alguns representantes de atrações que foram ao ar, na TV Globo, em 2020 e as previstas para a programação em 2021.

Como em uma instalação, o filme começa com o elenco em telas, dispostas em um grande estúdio. Até que a emoção, transmitida com a canção, torna o espaço pequeno demais, levando a um salto da tela para um abraço.

A partir desse momento, o filme vira uma grande celebração, com os atores, jornalistas e apresentadores, em formato de bonecos, marionetes e personagens, se abraçando e representando de forma lúdica a mensagem de renovação das esperanças.

Um mix de imagens reais com animação vai construindo toda a narrativa da campanha até o grande final, com um mosaico com o elenco estendendo o convite para o abraço a todos os brasileiros.