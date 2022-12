Jade Picon tem aparição relâmpago na vinheta de final de ano da Globo e vira piada nas redes sociais

A vinheta de final de ano com a clássica música da Globo foi ao ar na noite de quinta-feira (1º), durante um dos intervalos comerciais da novela "Travessia". Como de costume, o vídeo traz diversos artistas, apresentadores e jornalistas do elenco da emissora em uma mensagem de boas festas. Mas o que virou assunto nas redes sociais foi a aparição relâmpago de uma das apostas da Globo em 2022: a influenciadora, e agora atriz, Jade Picon, que estreou como atriz no horário nobre no novo folhetim de Glória Perez.

Assista à vinheta com os famosos:

VEJA MAIS

A ex-BBB interpreta Chiara, um papel de destaque em "Travessia", mas sua participação na novela é assunto desde a escalação. À época, a escolha de Jade para um papel de destaque já na estreia não foi bem recebida pela comunidade artística, e, ao longo da novela, a atuação da influenciadora também já rendeu várias piadas nas redes sociais.

Estreante também na vinheta de final de ano da Globo, agora Jade Picon virou assunto no Twitter pela aparição relâmpago no vídeo comemorativo. "Cadê a Jade Picon? Sem ela sem credibilidade", escreveu um usuário do Twitter que nem conseguiu ver a influenciadora na vinheta. "Eu não vi a Jade Picon, dona Globo, cadê?", escreveu outro.

Veja alguns dos comentários: