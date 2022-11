Em dia de jogo, Jade Picon sensualiza com biquíni chamativo nas cores do Brasil: ‘O hexa vem’

Jade Picon deu o que falar nas redes sociais ao postar um clique bastante chamativo para entrar no clima do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. A ex-BBB inovou e sensualizou ao escolher um look inspirado nas cores da bandeira nacional para torcer.

A publicação foi feita no dia da estreia do Brasil na Copa do Catar, contra a Sérvia, na última quinta-feira (24). No entanto, o clique chamou atenção dos fãs da influencer, que continuam falando sobre a ex-BBB ser ‘pé quente’. No post, Jade usa um biquíni verde e um conjunto amarelo, que ela mesma customizou. A peça deixa a barriga da trincada ex-sister de fora e valoriza as curvas. Além disso, ela também caprichou no carão, sua marca registrada.

Os seguidores adoraram o registro e deixaram muitos comentários elogiando Jade. “Agora o hexa vem”, escreveu uma seguidora. “Patrimônio brasileieo”, disse outro fã. “Esse é o Brasil que eu quero pro meu futuro”, destacou outro internauta.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)