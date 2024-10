Sophie Charlotte tieta Xamã em lançamento do filme 'Maníaco do Parque'; veja

O filme "Maníaco do Parque" estreia no Amazon Prime Video no dia 18 de outubro de 2024. Porém, uma pré-estreia da produção de terror psicológico ocorreu nesta terça-feira (08), no REAG Belas Artes, em São Paulo.

Acompanhado de Sophie Charlotte, Xamã celebrou ao lado dos companheiros de elenco. Na trama, ele é Nivaldo, o proprietário de uma oficina de motos e chefe do serial killer Francisco (Silvero Pereira).

Filme 'Maníaco do Parque' é lançado (Fotos: Marcelo Sa Barreto / AgNews)

"Maníaco do Parque" conta a história real do motoboy Francisco de Assis Pereira, que na década de 1990 foi acusado de atacar 21 mulheres e matar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, na capital paulista.

ROMANCE

Xamã contou com a tietagem de Sophie Charlotte, que estava atenta para realizar cliques do artista. Os dois, que se conheceram na gravação da novela Renascer, da TV Globo, engataram um romance em julho deste ano.

Sophie Charlotte aproveita para clicar Xamã em evento. (Marcelo Sa Barreto / AgNews)