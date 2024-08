Xamã publica vídeo dançando funk 'proibidão' com elenco de 'Renascer': 'Meu caos favorito'

O ator e cantor Xamã, que dá vida ao personagem Damião em "Renascer", que está na reta final de exibição na TV Globo, publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece reunido com o elenco da novela dançando um funk "proibidão" durante um passeio de barco no Rio de Janeiro neste último domingo (18).

"Meu caos favorito", escreveu o ator na legenda da publicação no X, antigo Twitter.

A festança reuniu tanto atores da primeira fase da trama quanto da segunda. No vídeo de Xamã, aparecem vários atores, incluindo sua namorada, Sophie Charlotte (Eliana), além de Juan Paiva (João Pedro), Alice Carvalho (Joana), Samantha Jones (Zinha), Mell Muzzillo (Ritinha), Matheus Nachtergaele (Norberto), Evaldo Macarrão (Jupará), Eli Ferreira (Lu), entre outros.

Quando acaba a transmissão de Renascer?

As gravações do remake da obra de Bruno Luperi terminam no próximo sábado (24), com o último capítulo da novela indo ao ar em 6 de setembro. Em seguida, entra em cena "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)