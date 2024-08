Quem é Lilith em 'Renascer'? Conheça a personagem inédita de Lucy Alves na novela

O remake da novela “Renascer” ganhou uma personagem inédita na reta final, interpretada por Lucy Alves. A misteriosa Lilith chegou à vila acompanhando Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater), e em pouco tempo já abalou corações. Sanfoneira, ela adota o nome artístico de Jacutinga, personagem de Juliana Paes.

Norberto e Rachid encontram Lilith enquanto buscam pela antiga dona do bordel. Quando recebem informações e vão em busca da ex-cafetina, descobrem que, na verdade, é uma mulher mais nova que usa o nome para apresentações. Quando voltam à vila, Norberto e Rachid a levam com eles.

Ao chegar, Lilith chama a atenção de Zinha (Samantha Jones) e José Bento (Marcello Melo Jr.). Outra pessoa que fica de olho na forasteira é Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado), que se enche de ciúmes de Rachid.

Lilith (Lucy Alves) chega na vila e agita o coração de Zinha (Samantha Jones) e José Bento (Marcello Melo Jr.) (Reprodução / Globo / Beatriz Damy)

A participação de Lucy Alves na novela foi um pedido de Bruno Luperi, diretor da trama e neto de Benedito Ruy Barbosa - criador da primeira versão de “Renascer”. “Esse convite veio através do Bruno Luperi mesmo, um querido que conheci em Velho Chico, minha estreia em novelas. Desde lá a gente vem se comunicando e nutrindo uma admiração mútua. E quando ele me fez o convite, já nessa reta final, com uma personagem nova, eu não tive como recusar”, disse ao Gshow.

A atriz caracteriza Lilith como uma mulher apaixonante e enigmática. “Ela é essa andarilha que está buscando alguma coisa da sua história e vai parar ali na vila do cacau através da música. Aí ela conhece essas personagens: seu Norberto, Rachid, Zinha, Bento. E eles vão viver umas histórias. Vão se apaixonar, todos eles, porque essa mulher é uma novidade, é um evento, é 'diferentona' das pessoas dali”, revelou.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)