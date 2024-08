MV Bill e Teresa Seiblitz estão confirmados novela da Globo que tem colaboração de paraense

A nova novela 'Volta por Cima', da Globo, teve imagens divulgadas. A trama das sete da Globo, vai substituir Família É Tudo, a partir de novembro.

Misturando amor, humor, disputas e emoção, cruzando o cotidiano de diversas classes sociais, a novela é uma novela criada e escrita por Claudia Souto, com colaboração do paraense Wendell Bendelack, Julia laks, Isadora Wilkinson e Juliana Peres.

VEJA MAIS

Na trama, com cinco netos, Frida (Arlete Salles) comanda a família Souza, composta por Lindomar (MV Bill), a mulher Doralice (Tereza Seiblitz) e as filhas Tati (Bia Santana) e Madalena (Jéssica Ellen). A última é a protagonista da história que se passa na Vila Cambucá, bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro.

Na casa de Madalena, conhecida como Madá, tem o retrato da vida de muitos brasileiros, com pessoas que acordam todos os dias para batalhar o presente e construir o futuro guiados por seus valores e sonhos. Madá ainda quer encontrar o seu propósito na vida, mas quando sua mãe descobre uma grave doença no coração, ela passa a ajudar no sustento de casa, vendendo as roupas de ginástica feitas por Doralice e cuidando da irmã adolescente.

Em ‘Volta Por Cima’, novela de Claudia Souto com direção artística de André Câmara, conheceremos a história de Madalena, que começa quando a de seu pai termina. Com a partida de Lindomar, Madá passa a chefiar a casa com coragem e resiliência.