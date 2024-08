Luis Lobianco estreia em ‘Os Outros’ com personagem que foge da comédia

Luis Lobianco deixa o humor de lado e surge no próximo dia 15 de agosto, na nova temporada de ‘Os Outros’, série Original Globoplay, como Durval. O viúvo, que vive na companhia de seu gato, Dudu, será vizinho dos personagens principais.

A entrega para a série que mistura drama e muita tragédia, sempre com muita intensidade, colocou o artista em uma nova caixinha, já vivida por ele, mas nunca experimentada no audiovisual.

Em coletiva à imprensa nacional, Luis Lobianco falou sobre a carreira e essa oportunidade na série.

“Eu entendo essa surpresa com relação a nós que ficamos conhecidos principalmente na comédia, no audiovisual. Mas acho que isso conta também um pouco da nossa trajetória, estou falando de nós, porque acho que eu e o Eduardo Sterblitch somos da mesma geração. A gente ocupou os mesmos teatros, os mesmos lugares da cidade, temos os mesmos amigos, as mesmas escolas de teatro, até chegar no audiovisual, a gente vai indo onde tem palco para gente, e isso vai contando como experiencia”, explica.

VEJA MAIS

Nesta nova temporada, Sérgio, personagem de Sterblitch, volta ainda mais perspicaz e cínico. Ele chega com a tranquilidade de ter sido inocentado após ser julgado pelos crimes que cometeu quando eleito como vereador.

Durval acaba se envolvendo em uma cilada com Sérgio. O dono de Dudu mora no condomínio Barra Star Dream e é um vizinho próximo de Raquel (Leticia Colin).

“Eu por exemplo, antes de entrar no ‘Porta dos Fundos’, em 2012, já tinha 19 anos de teatro, fazendo o teatro que era possível, tinha o alternativo, Nelson Rodrigues, o musical ou a comédia. O que acontece é que muitas vezes o palco da comédia é o palco mais agregador. Eu procuro sempre fugir dos rótulos, quando eu vejo que estão querendo me colocar muitas vezes ou o tipo de convite é para uma mesma temperatura de personagem, que está se repetindo, sempre procuro ir para um outro lado, mesmo que seja um projeto meu, ou não seja, justamente para eu poder experimentar coisas diferentes”, conta.

O público está ansioso para conhecer Durval e Dudu, que chegam para apimentar mais a desse condomínio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, cheio de conflitos familiares e entre os vizinhos.

“Surgiu esse convite para fazer ‘Os Outros’ com a Luisa Lima (diretora artística). Acho que a série não é só drama e tragédia, acho que a gente tem uma salada de gêneros e a comédia aparece em muitos momentos. A gente ria muito fazendo algumas coisas porque o patético às vezes provoca isso também. Então, fiquei muito feliz com o resultado, acho que o público vai curtir muito também”, antecipa.