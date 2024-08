Personagem de Eduardo Sterblitch volta mais perigoso em "Os Outros"

Na segunda temporada da série Original Globoplay “Os Outros”, que estreia no dia 15 de agosto, Sérgio (Eduardo Sterblitch) volta ainda mais perspicaz e cínico. Ele não só foi julgado e inocentado pelos crimes que cometeu como é eleito vereador. Com chantagens e ameaças, dá um jeito de trazer de volta Joana (Kênia Bárbara), e a filha, Lorraine (Gi Fernandes), que passam a viver sob seu domínio, em sua nova casa, para sustentar a imagem de uma família estruturada.

“Na temporada passada, Sérgio terminou preso, derrotado, sem todos os benefícios que ele estava tendo e com o sentimento de vingança, tanto nele quanto na Cibele. Na segunda temporada, o Sérgio vem com mais força. Ele sai da prisão e, ao invés de ter recomeço moral, ele vira vereador. Imagina uma pessoa com o caráter dele com poder, com foro privilegiado, com mais dificuldade para ser preso. Ele tem a sensação de estar acima das instituições, e assim se torna, talvez, mais perigoso”, afirma Eduardo Sterblitch.

Na pele de Lorraine, agora uma jovem mãe, Gi Fernandes comenta sobre a maturidade da personagem: “Nessa nova fase, o público pode esperar uma Lorraine tão intensa quanto a da primeira, mas, junto dela, chegam todas as consequências e responsabilidades do que ela viveu, como uma gestação. Precisei mudar postura, trazer um peso à personagem”.

Com Joana, Lorraine e o neto, Juninho, Sérgio se muda para o Barra Star Dream, condomínio de casas de luxo na mesma Barra da Tijuca dos conglomerados de prédios Barra Diamond, onde tudo começou. Na intenção de cortar uma árvore que começa a apodrecer e faz divisa com a casa ao lado, ele conhece a vizinha Raquel (Letícia Colin), com quem vai ter uma relação complexa, começando pelo fato de que ela monta um abaixo-assinado para expulsá-lo do condomínio.

“A rejeição acende o pior dentro do Sérgio. Essa temporada também é uma batalha de vizinhos, como a entre Wando e Cibele, na primeira temporada, mas acontece em uma outra proporção. A temporada provoca o medo, dá nervoso, emociona e, ao mesmo tempo diverte, porque é muito engraçada a vida real”, finaliza.

O autor Lucas Paraizo também fala sobre o arco do personagem nesta sequência. “Não demos tanta oportunidade na primeira temporada de ver o Sérgio em sua intimidade, com sua família completa, como fizemos com os outros personagens. Agora vamos conhecer Joana e Lorraine em outra posição, e descontentes com isso. A relação entre os três se intensifica. Além disso, ficamos fascinados com o que Eduardo Sterblitch fez com esse personagem e decidimos, a diretora artística Luisa Lima e eu, que ele deveria ter seu protagonismo. O desafio foi complexificar sem idealizar ou desculpar seus atos”, afirma. (Com informações da TV Globo)