Dramas da série ‘Os Outros’ são ambientados em condomínio de luxo; vídeo

No próximo dia 31 de maio, 'Os Outros', série original da Globoplay estará disponível. O primeiro episódio da trama será aberto para não assinantes até o dia 05 de junho. A cada semana, serão disponibilizados dois episódios na plataforma, sempre às quartas e sextas, até o dia 07 de julho.

O enredo da série é ambientado em um condomínio residencial na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, com foco em uma discussão sobre intolerância e dificuldade de diálogo na sociedade atual.

Superproteção familiar, bullying, relacionamentos abusivos, intolerância, dificuldade de diálogo, dentre outros, são os temas abordados na série. Temas paralelos, como violência e gravidez na adolescência também serão meios de discursões em 'Os Outros'.

“Estou muito feliz de estar mostrando finalmente uma série que começou a ser idealizada em 2019, e agora, uma pandemia depois estamos mostrando para o público. Ela dialoga com a sociedade contemporânea, que a gente vive, que tenta apontar algum comportamento e trazer de volta o discurso e o diálogo”, disse o autor Lucas Paraizo.

“Estamos falando do diálogo e da capacidade de escuta, a gente está colocando ênfase na intolerância, nos conflitos, nos desafios”, acrescenta a diretora Luisa Lima.

No elenco tem Adriana Esteves, Thomás Aquino, Milhem Cortaz, Maeve Jinkings, Drica Moraes, Eduardo Sterblitch, Kênia Bárbara e Gi Fernandes, entre outros.

VEJA MAIS

Cibele, personagem de Adriana Esteves, se muda para o condomínio Barra Diamond, em busca de segurança, após ter vivido de perto a violência em um bairro do subúrbio onde moravam. “A Cibele acha que tudo o que ela faz achando que é melhor, que vai dar certo, mas isso vai para outro lugar. Ela tem certeza absoluta que o que ela faz é certo, mas é tão gritante para os outros que está errado que acaba sendo cômico e patético. A série diz muito o quanto a gente precisa do outro”, analisa Adriana Esteves.

Amâncio (Thomás Aquino) é o marido de Cibele, o casal está aliviado em poder oferecer uma condição de vida melhor e uma juventude com mais opções para o filho Marcinho (Antonio Haddad).

Quem comanda o condomínio Barra Diamond, é a síndica Dona Lúcia, interpretada por Drica Moraes. A normalidade do local entra em risco com a briga dos filhos dos casais vizinhos Cibele e Amâncio e Wando (Milhem Cortaz) e Mila (Maeve Jinkings), o que precisará da intervenção dela.

Com o fim de ‘Travessia’, Drica embarca nesse drama. “O público pode esperar algo bem original, quando se trata na linguagem de ‘Os Outros’”, antecipa a atriz.

Outra novidade, é Eduardo Sterblitch abandonando a comédia e mergulhando nesse drama, que também traz suspense à série. Ele viverá o ex-policial Sérgio, um homem que sabe passar despercebido entre as pessoas. Ele se infiltra no local com carisma e sedução pelos grupos sociais, mas não dedica tanta atenção à filha, Lorraine (Gi Fernandes).

“Tenho certeza que o público será surpreendido. Quando estamos falando da coisa do humor e drama, talvez seja esse o lugar da surpresa, talvez você possa rir de nervoso. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar na surpresa, é o que me dá prazer. Então esse personagem chega no momento perfeito para que isso se comunique com o público. Vai ser uma boa surpresa”, conta Eduardo Sterblitch.

Sérgio foi expulso da corporação e encontra em toda essa confusão a oportunidade para obter vantagens no condomínio.

BRIGA E A ESCOLHA DE UM LADO

A tranquilidade termina quandoos adolescentes, Marcinho e Rogério (Paulo Mendes) brigam na quadra esportiva do condomínio durante uma partida de futebol. A partir disso, suas famílias começam um embate enigmático que toma grandes proporções gerando consequências absurdas.

Já no primeiro capítulo, disponível para não assinantes da Globoplay, os espectadores já é convidado a escolherem um lado dessa disputa enigmática. De um lado, está Cibele, mãe superprotetora, que faz o que pode para defender o filho, Marcinho de todo e qualquer problema. Porém, o seu excesso de zelo e cuidado pudesse causar traumas ao filho amado.

Do outro lado temos Wando. Ele é casado com Mila e é um pai rígido e conservador. Wando cria seu filho para reproduzir sua masculinidade tóxica e não demonstra muito afeto, isso acaba atingindo Rogério. O menino tem comportamentos violentos em seus ambientes, tornando o adolescente uma espécie de pólvora que provoca confusões com proporções incendiárias por onde quer que ele passe.