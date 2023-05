Todas as Flores: Zoé sequestra Judite e chantageia Humberto

Na segunda temporada de "Todas as Flores", novela de João Emanuel Carneiro exclusiva do serviço de streaming Globoplay, após ser enganada - mais uma vez - por Humberto (Fábio Assunção), homem que sempre amou, Zoé (Regina Casé) conta com a ajuda de Galo (Jackson Antunes) para sequestrar Judite (Mariana Nunes), a mulher por quem o publicitário foi e continua sendo muito apaixonado. A sequestadora quer R$ 40 milhões pela vida da madrinha de Maíra (Sophie Charlotte). Veja a cena:

Após "passar a perna" no filho Rafael (Humberto Carrão) e se tornar o novo presidente da Rhodes, Humberto desvia milhões de reais das contas da loja escondido de Zoé, que se tornou a chefe da organização de tráfico humano após a morte de Débora (Bárbara Reis) e obriga o amado a seguir todas as suas ordens. Para que a mãe de Vanessa (Letícia Colin) não desconfie de nada, o também pai de Pablo (Caio Castro) organiza um casamento "fake" em um ilha, onde dopa e abandona Zoé.

Ao acordar, ela fica extremamente furiosa ao ver que foi enganada mais uma vez e promete vingança. Para a tristeza de Humberto, Zoé consegue voltar à cidade após roubar uma lancha de um casal que estava a passeio na ilha. Nesse meio tempo, a polícia desmantelava o esquema de tráfico humano após descobrirem a localização da fazenda que utilizavam para reprodução de bebês e retirada de órgãos para vender à estrangeiros.

Agora na mira das autoridades por ser apontado como um dos integrantes da organização, Humberto pretende fugir para a Europa com o dinheiro que roubou e convida Judite para ir junto. Após saber que ele pretende escapar, Zoé vai com Galo até a casa da costureira e a sequestram. Ao se reencontrarem, a bandida fala para Humberto o que fez e que quer todo o dinheiro que ele roubou da loja - cerca de R$ 40 milhões de reais -, em troca teria a amada de volta. Em um local marcado pela traficante, Zoé surpreende no momento da troca e diz que pretende matar Humberto. Judite consegue se livrar das mãoes de Zoé e escapa de carro com o publicitário. Veja a cena:

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)