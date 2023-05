Todas as Flores: Humberto abandona Zoé em ilha deserta no dia do casamento

Quem acompanha a novela "Todas as Flores", exclusiva do Globoplay, sabe que Zoé (Regina Casé) sempre foi apaixonada por Humberto (Fábio Assunção), que conheceu durante a juventude e a quem até hoje sonha em reconquistar. Esse dia chegou - mesmo que fosse na cabeça dela e não por muito tempo. Em um momento de confidências, ela diz querer se casar com o publicitário. Ele, então, organiza um cerimônia em uma ilha, com direito à decoração, comidas, celebrante e até a chegada do casal em um helicoptéro. Já no local do casamento, além da festa, Zoé recebe outra surpresa do amado, mas que não vai agradá-la muito.

O que parecia finalmente estar sendo a realização de um sonho romântico para a sequestradora de crianças acaba de forma nada agradável. O sonho da integrante da organização tem curta duração quando o pai de Rafael (Humberto Carrão) não se casa com ela e lhe serve uma dose pesada de "boa noite, Cinderela" e, logo em seguida, a abandona em uma ilha deserta.

(Reprodução/Globo)

Na trama de João Emanuel Carneiro, apesar de ter sido casado com Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e ter Zoé como amante, Humberto nunca escondeu que o verdadeiro amor de sua vida sempre foi Judite (Mariana Nunes), com quem Humberto teve um caso no passado e um filho: Pablo (Caio Castro). Agora, o publicitário tenta recuperar o tempo perdido com seu novo filho.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de Oliberal.com Felipe Saraiva)