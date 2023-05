Todas as Flores: Rafael descobre que Pablo é amante de Vanessa e pai de Nico

A 2ª parte da novela "Todas as Flores", exclusiva do serviço de streaming Globoplay, está cheia de dramas e revelações. A descoberta da vez é de Rafael (Humberto Carrão), que descobre que Pablo (Caio Castro) é amante de Vanessa (Letícia Colin) e pai de Nico. Ao chegar no apartamento que cedeu para ex-mulher morar com o filho Nico, o empresário flagra a estilista e o modelo se beijando. Ele se esconde para não ser visto e continua ouvindo a conversa dos dois, até que escuta Pablo dizer que é o verdadeiro pai da criança. Veja a cena:

Momentos depois, após estar à sós com Vanessa, Rafael a coloca contra a parede e diz que já sabe da relação dela com o modelo. "Eu já sei que o pai do seu filho é o seu amante, Pablo". A estilista fica sem reação e tenta fugir do assunto, questionando se Rafael estava sob efeito de drogas.

VEJA MAIS

Sem acreditar nas mentiras da vilã, Rafael tenta fazer um acordo com Vanessa para que, por enquanto, ela não perca tudo e seja . Em troca da permanência no apartamento de luxo e a mesada que recebe, Vanessa deve dizer tudo que sabe sobre o elvolvimento de Zoé (Regina Casé) com a morte da mãe dele, Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), e com o tráfico humano.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)