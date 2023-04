Todas as Flores: Maíra faz cirurgia para enxergar e promete se vingar de Zoé

Após roubar uma enorme quantia de dinheiro do cofre de sua mãe, Zoé (Regina Casé), Maíra (Sophie Charlotte), realiza uma cirurgia de reversão de cegueira, condição que tem desde o nascimento. Recém-operada da visão, a perfumista retira as bandagens da cirurgia das córneas e agora está com baixa visão, ou seja, enxergando parcialmente, o que a possibilita a começar a aprender o alfabeto, descobrir as cores, textura das coisas etc. Veja os momentos:

No final da primeira parte da novela, Maíra conta como foi a experiência ao tirar os curativos da cirurgia nas córneas: "Primeiro, eu vi a luz do sol. Foi como uma explosão, muito forte... Tão forte quanto é quente! Eu tive que fechar os olhos. Depois, consegui me ver no espelho, como uma mancha, e eu consegui perceber quando uma cor acaba e outra começa", diz a mocinha, que agora promete ser a vilã na vida de Zoé.

"Eu não sei se feliz é a palavra certa, eu não sei explicar... É tudo muito diferente do que eu imaginava, é muito estranho. É fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Eu cheguei a sentir medo, uma mistura de medo e euforia", relata Maíra a Pablo (Caio Castro) e a Judite (Mariana Nunes).

Com o sucesso da cirurgia, agora a perfumista terá mais chances de localizar Rivaldinho, o filho que lhe foi arrancado a mando de Zoé. Ela, então, passa a usar óculos escuros e procura a mãe fingindo arrependimento por rejeitá-la e acusá-la de ter matado o seu pai. A mulher cai nas palavras de Maíra e a leva para ver a criança. A megera planeja morar com o neto e a filha, enquanto a mocinha planeja em como colocar Zoé na cadeia.

No dia 5 de abril, os primeiros episódios da 2ª parte de “Todas as Flores” chegaram no Globoplay. Com cinco episódios semanais, os capítulos serão lançados toda quarta-feira exclusivamente na plataforma de streaming até finalizar a temporada com um total de 40 episódios.

Trailer da segunda parte de "Todas as Flores"

(*Estágiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)