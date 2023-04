‘Todas as Flores’ é sucesso e público vibra com reviravolta de Maíra

Na próxima quarta-feira (12), o Globoplay vai disponibilizar mais cinco capítulos da segunda temporada de ‘Todas as Flores’. A trama exclusiva do streaming, já liberou os episódios iniciais da trama, que promete reviravolta nesta nova fase.

São 40 episódios com muitas reviravoltas na vida das protagonistas Maíra (Sophie Charlotte) e sua mãe Zoé (Regina Casé). "Eu estou muito interessada porque para mim foi muito surpreendente esse sucesso. Achei interessantíssimo, o resultado e sobre essa maneira de ver a novela, com cinco episódios toda a semana”, disse a Regina.

VEJA MAIS

Em entrevista coletiva, ela revelou o sucesso de ‘Todas as Flores’ e Zoé, principalmente quando andava pela rua. Regina compartilhou uma situação vivida no prédio onde mora. O pedreiro deu um grito ao notar sua presença: "E aí Zoe a casa vai cair".

O sucesso da plataforma, permite que o público se programe para assistir a novela. “Acho legal essa mobilidade para o público poder ver, a sensação que eu tenho é que você pode ver tudo o que você quiser. Estou adorando esse formato, porque gera uma expectativa. As pessoas falam que estão loucas para assistir a segunda fase, elas ficaram revoltadas quando parou a primeira. Mas agora elas estão esperando ansiosos pela segunda”, disse Fábio Assunção, que vive Humberto, na novela.

Os fãs da novela já esperam pelo sucesso de Maíra e punição de Vanessa (Letícia Colin). Nesta temporada, Maíra está cansada de sofrer na mão da irmã e da mãe e decide mudar de comportamento. A perfumista decide ir atrás de justiça e de vingança após passar por uma operação que vai resultar ao retorno de uma baixa visão. Seu primeiro alvo é a mãe, a quem pretende fazer pagar por tudo que fez.

“Nunca fiz um trabalho com essa proporção de conhecimento. Hoje em dia é muito imediato a lembrança da Vanessa. As pessoas têm um constrangimento de assumir que adoram a Vanessa, já que ela é uma vilã", disse Letícia.

Os fãs vibraram com a ideia de vingança. A jornalista Erika Santos comemorou a liberação dos novos episódios. “Estava esperando esse momento porque a primeira parte acabou justamente no ponto onde personagem principal vai começar a vingança dela, todo mundo gosta de ver a mocinha sofrida que vai abrir os olhos, literalmente, porque agora ela vai enxergar e a colocar em prática a vingança. Essa segunda etapa agora que vai ser ainda mais dinâmica, vai trazer para o público aquele gostinho de ‘se sentir vingado mesmo’. Em ‘Todas as Flores’ os vilões tem um quê de Nazaré Tedesco e Carminha porque eles são bem cômicos”, disse.

“Uma coisa que acho interessante, são as doses homeopáticas’ em que eles liberam os episódios, isso deixa o público com aquele gostinho de quero mais, a novela fica mais tempo na boca do povo. Quando os capítulos são liberados todos de uma vez, o alvoço também passa de uma vez. E aí dá tempo de ‘viciar’ outras pessoas pra assistir (risos)”, acrescenta.

A telespectadora ainda destaca a dinâmica do roteiro, em que permite que as ações em ‘Todas as Flores’ aconteçam com uma rapidez maior.

‘Todas as Flores’ foi lançada em outubro de 2022. Na primeira temporada A previsão foram 45 episódios e disponíveis no Globoplay, somando um total de 85 capítulos.