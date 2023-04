Todas as Flores: elenco se reúne para assistir e comemorar o lançamento da 2º temporada da novela

Nesta segunda-feira (3), o elenco da novela “Todas as Flores” se reuniu no cinema Kinoplex Leblon Globoplay, no Rio de Janeiro, para assistir e comemorar o lançamento da segunda parte da obra. As protagonistas Sophie Charlotte (Maíra), Regina Casé (Zoé) e Letícia Colín (Vanessa) estavam presentes na ocasião. A trama, exclusiva da Globoplay voltará a ser lançada a partir do dia 5 de abril, com 5 episódios exibidos toda quarta-feira, a partir das 20h.

O autor da obra, João Emanuel Carneiro, também estava presente no evento, que contou com a exibição de um capítulo especial. Ele ainda atiçou os telespectadores falando sobre o rumo que as personagens principais tomarão na trama.“Temos personagens ambivalentes. Temos a Maíra, que agora passará para o outro lado. A Zoé e Vanessa são personagens que podem se redimir também. O jogo pode mudar", comentou o autor.

A atriz Letícia Colin comentou como se sente fazendo parte do elenco: “Toda atriz sonha em fazer papéis que cheguem forte no coração das pessoas. Todo mundo quer ser inesquecível. Fico muito honrada de dar conta deste desafio, de fazer uma grande vilã de João Emanuel [Carneiro]”.

Já Sophie Charlotte disse que está muito contente com o trabalho feito e destacou a “mudança de lado” da sua personagem Maíra: “Estou muito feliz com o que a gente realizou. Acho que agora a trama toda acelera. A primeira fase da novela estabeleceu um caminho. Esta expectativa foi construída para colocar mais movimento à trama. Começaram a falar que ela poderia ser vilã. Não sei dizer, talvez eu me surpreenda assistindo. Nunca tinha vivido tanta intensidade em um papel. E acho que termos este debate de qual o limite da justiça e da vingança”

A atriz Regina Casé, que dá vida à vilã Zoé, abordou o fato de “Todas as Flores” ser uma produção exclusiva de um serviço de streaming, ou seja, restrita aos assinantes da TV fechada. "Foi uma mudança gigante este novo formato. Eu não tinha esta dimensão, sobre esta nova maneira de ver novela. O brasileiro gosta de novela e soube se adaptar. É muito bonito ver este sucesso"

A segunda parte de “Todas as Flores” contará com 40 episódios onde Maíra colocará em prática seu plano de vingança contra Zoé e Vanessa. Após roubar uma grande quantia de dinheiro da mãe para realizar uma cirurgia de reversão de cegueira, a perfumista volta com “sangue nos olhos” para também recuperar seu filho Rivaldinho, que foi roubado por Zoé para o tráfico humano.

Confira o trailer da segunda parte de Todas as Flores:

Quem faz parte do elenco de Todas as Flores?

O elenco de Todas as Flores conta com nomes como: Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Regina Casé, Letícia Colin, Caio Castro, Mariana Nunes, Fábio Assunção, Nicolas Prattes, Douglas Silva, Chico Diaz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Mumuzinho, Micheli Machado, Jhona Burjack, Xande de Pilares, Zezeh Barbosa, Mary Sheila, Heloisa Honein, Naruna Costa, Yara Charry, André Loddi, Kelzy Ecard, Camila Alves, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Jackson Antunes e grande elenco.

Quanto custa assinar a Globoplay?

As modalidades de assinaturas da Globoplay são variadas. Entre os planos mensais, o mais barato custa R$ 24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$ 178,80 (equivalente a R$ 14,90 por mês).

Também estão disponíveis outros planos que incluem acesso aos canais ao vivo, streamings de esporte, filmes e de lutas, como o UFC.

(*Gabriel Bentes, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ana Carolina Matos)