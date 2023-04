Todas as Flores: Judite revela a Humberto e Pablo que eles são pai e filho

Na quarta-feira (5), a 2ª parte da novela “Todas as Flores”, exclusiva do serviço de streaming Globoplay, chegou aos assinantes da plataforma com os primeiros cinco episódios semanais trazendo diversos dramas e revelações. Uma delas é que, após esconder durante a vida toda, Judite (Mariana Nunes) revelou a Humberto (Fábio Assunção) e Pablo (Caio Castro) que eles são pai e filho.

Na empresa de luxo Rhodes, Pablo percebe que Humberto está puxando o braço de Judite para forçar uma conversa. Não gostando do modo que o homem trata a sua mãe, o modelo parte para cima do empresário e lhe acerta um soco no nariz. Furioso com a atitude do rapaz, Humberto chama os seguranças e logo depois informa a costureira que vai prestar queixa contra o seu filho. Sem perceber, a madrinha de Maíra (Sophie Charlotte) acaba revelando a Humberto que Pablo é seu filho. “Eu fiz muito bem de ter afastado o meu filho do homem que você é”, dispara Judite. Confira a cena:

Já em casa, Pablo começa a questionar Judite sobre o que tanto Humberto queria para lhe tratar daquela forma e ameaça agredir novamente o empresário.”Eu vou bater nele”, diz o modelo, enquanto dá um soco na mesa. Cansada de guardar o segredo, ela revela que Humberto é o seu pai. “Ele é o seu pai”, diz Judite. Desacreditado, Pablo pergunta: “Tá de brincadeira? Que meu pai o quê? Tá mentindo?”. A costureira reforça: “Não, é verdade. Você é filho do Humberto”. Veja o momento.

[twitter=1643779190880182275

Confira o trailer da segunda parte de Todas as Flores:

Quem faz parte do elenco de Todas as Flores?

O elenco de Todas as Flores conta com nomes como: Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Regina Casé, Letícia Colin, Caio Castro, Mariana Nunes, Fábio Assunção, Nicolas Prattes, Douglas Silva, Chico Diaz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Mumuzinho, Micheli Machado, Jhona Burjack, Xande de Pilares, Zezeh Barbosa, Mary Sheila, Heloisa Honein, Naruna Costa, Yara Charry, André Loddi, Kelzy Ecard, Camila Alves, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Jackson Antunes e grande elenco.

Quanto custa assinar a Globoplay?

As modalidades de assinaturas da Globoplay são variadas. Entre os planos mensais, o mais barato custa R$ 24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$ 178,80 (equivalente a R$ 14,90 por mês).

Também estão disponíveis outros planos que incluem acesso aos canais ao vivo, streamings de esporte, filmes e de lutas, como o UFC.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)