Todas as Flores: Jéssica reencontra com Diego na fazenda de tráfico humano

Depois de ter sido enganada com a falsa promessa de mudança de vida na Fundação 5 Horizontes e viver de um modo contra a sua vontade, Jéssica (Duda Batsow) finalmente reencontra seu irmão mais velho, Diego (Nicolas Prattes). Após o ex-garçom ter entrado no esquema de tráfico humano - mesmo sem saber -, ele acaba se metendo em uma enrascada e se desentendo com Débora (Bárbara Reis), a mandachuva da organização criminosa, que o manda também para a fazenda.

VEJA MAIS

À noite, com a ajuda de Rominho (Luiz Fortes), os irmãos finalmente se reencontram, depois de um longo tempo quando a moça foi sequestrada pelos traficantes e não se viam desde então. Confira a cena:

Tempos depois, como recompensa por ter passado uma noite com Débora, Diego encontra a irmã mais uma vez. Com a presença do irmão na fazenda, Jéssica fica confusa por não saber como ele conseguiu chegar lá, já que somente quem faz parte do esquema tem acesso ao local, mas ele garante que não é um integrante da organização criminosa e informa que tem um plano para ambos fugirem do local.

Anteriormente, Jéssica já havia tentado uma fuga com Maíra (Sophie Charlotte) e Rominho, onde somente a perfumista da Rhodes conseguiu escapar e os outros dois foram capturados pelos seguranças.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de Oliberal.com Carlos Fellip)